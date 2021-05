Primavera, ritorno alla vittoria

30 mag 2021

+ -

Vittoria pesante e meritata per la Primavera rossoblù, che supera 3-1 la Spal ad Asseminello al termine di una gara vibrante e ricca di episodi, sbloccata nel primo tempo da Tramoni e Luvumbo e chiusa da Kouda a metà ripresa, mentre la Spal premeva alla ricerca del ritorno in equilibrio. Successo contro una squadra di livello, in lotta per un posto nei playoff, e divario dalla zona calda che per i ragazzi di Alessandro Agostini si allunga a quattro giornate dalla fine.

LE SCELTE

Senza Conti, Kourfalidis e Delpupo, Agostini riporta Boccia al centro della difesa con Cusumano e i terzini sono Zallu e Michelotti, davanti a Ciocci. In mediana Schirru-Cavuoti, il trio Tramoni-Desogus-Contini dietro Luvumbo.

TRAMONI-LUVUMBO PER SBLOCCARLA

Dopo 20’ di studio, nel quale la Spal tende a mantenere il pallino, è Tramoni a sbloccare il risultato: azione corale, Contini da sinistra centra per il corso che non sbaglia dalla corta distanza. Primo gol con la Primavera per Lisandru, che sullo slancio si fa male ma riprende a giocare senza affanni. Il Cagliari a quel punto comanda e ha spazi per rimpinguare il bottino, cosa che succede al 29’ con Luvumbo, bravo a colpire col forte sinistro dopo il doppio passo a eludere l’avversario diretto. I rossoblù mantengono l’inerzia della gara, succede poco se non qualche palla vagante dalle parti di un attento Ciocci (un paio di interventi in tuffo per lui), ma allo scadere Boccia deve salvare due volte in mischia e il corner conclusivo genera la rete spallina: Ellertsson sotto porta non sbaglia ed è 2-1 all’intervallo.

RIPRESA INTENSA E COLPO DEL KO

L’inizio del secondo tempo è di marca spallina, con diversi palloni messi in area rossoblù e Seck che prima non arriva sul cross da sinistra e poi calcia a giro fuori di un niente col mancino. La reazione del Cagliari è in un’azione avvolgente, chiusa da Tramoni che viene murato in corner, ma soprattutto in due occasioni dove Galeotti salva tutto: prima il diagonale di Contini servito in profondità, poi il sinistro a giro da fuori di Luvumbo dopo una splendida ripartenza di cinquanta metri, tiro all’incrocio deviato in corner dal portiere. Al 70’ Kouda firma il 3-1: ennesima manovra Schirru-Cavuoti, verticalizzazione per Contini che trova Galeotti, il tap-in della mezzala è però vincente. A questo punto gli spazi si aprono per i rossoblù che potrebbero allargare il divario, ma sulla strada c’è sempre Galeotti che ferma Contini. All’85’ Masala si mette in proprio, punizione guadagnata dal limite e calciata magistralmente, con Galeotti che ancora una volta vola all’incrocio. Sono gli ultimi sussulti del match, vinto con merito dal Cagliari.



IL TABELLINO

Cagliari: Ciocci, Zallu, Michelotti, Boccia, Schirru, Cusumano, Luvumbo (88' Vinciguerra), Cavuoti, Contini, Desogus (57' Kouda), Tramoni (57' Masala). A disp.: D’Aniello, Fusco, Spanu, Piga, Iovu, Palomba, Sulis, Idrissi, Sangowski. Allenatore: Agostini.

Spal: Galeotti, Alcides, Yabre, Peda (78' Iskra), Csinger, Zanchetta (68' Maamas), Ellertsson, Tunjov (46' Attys), Moro (68' Colyn), Seck, Campagna (61' Carra).

A disp.: Wozniak, Rigon, Owolabi, Raitanen, Savona, Semprini, Piht.

Allenatore: Scurto.

Ammoniti: Luvumbo (C), Contini (C), Cavuoti (C), Boccia (C), Masala (C), Yabre (S)

Arbitro: Centi di Viterbo

Reti: 20' Tramoni (C), 29' Luvumbo (C), 45+3' Ellertson (S), 69' Kouda (C)