Primavera sconfitta

26 mag 2021

Sconfitta per la Primavera rossoblù, che cede 5-3 in casa della Roma al termine di una partita ricca di colpi di scena e spettacolo, dove a risultare decisivi sono episodi e disattenzioni rossoblù, unite alla forza romanista e all'incapacità dei ragazzi di Agostini di concretizzare le molte occasioni create.

LE SCELTE

Agostini opta per il 4-3-3 con Masala-Contini-Desogus tridente offensivo, mentre in mezzo ci sono Kourfalidis, Conti e Cavuoti. In difesa capitan Boccia torna a destra, Iovu-Cusumano centrali e Michelotti a sinistra.

BUON AVVIO, POI BOTTA E RISPOSTA

Partono bene i rossoblù, che pur senza creare occasioni nitide (tiro alto di Cavuoti al 6’ dopo un bel break) tengono il pallino e si dimostrano pimpanti. La Roma non trova spazi, ma al 22’ va in vantaggio alla prima sortita: corner sui cui sviluppi Tall infila la zampata giusta sotto porta. Il Cagliari non si abbatte, continua a produrre calcio e al 34’ si fanno vedere con Conti (mancino alto), Contini (cross basso respinto), Michelotti (tap-in alto). Al 43’ il pareggio: ripartenza perfetta iniziata da Conti e rifinita prima da Cavuoti poi da Masala, Desogus sotto porta non sbaglia. E all’ultimo secondo arriva il palo clamoroso: inserimento di Cavuoti, Contini lo serve e il numero 10 colpisce il legno alla sinistra di Boer.

SUBITO ROMA

Una manciata di secondi e Tall per poco non beffa la difesa su una palla lunga mal governata. Antipasto al 2-1, che arriva al 49’: cross basso di Tomassini, ancora Tall anticipa tutti. Al 52’ rigore giallorosso: fallo di mano e Zalewski si fa ipnotizzare da Ciocci, che respinge di piede. La reazione isolana è veemente, con Luvumbo che spinge a tutta velocità, Tramoni murato in calcio d’angolo e una costante presenza offensiva. Ma è la giornata dei gol rocamboleschi, così al 62’ il corner di Zalewski viene deviato da Bove per il 3-1. Sembra finita, perché la Roma diventa padrona del campo.

IL CAGLIARI LA RIAPRE

a al 66’ Contini ruba palla sulla trequarti e vola per firmare il 3-2 con il piattone destro. La Roma si rifà sotto al 69’, ma Ciocci è ancora una volta decisivo nel fermare Tomassini. Non è però una giornata felice in difesa per gli ospiti, così al 72’ Gyan-Afena fa tutto da solo, beffa Palomba sulla destra e all’ingresso in area non perdona Ciocci da posizione defilata per il 4-2 giallorosso. Al 77’ Luvumbo viene fermato col piede da Boer, sul corner seguente Boccia incorna alto. Al 78’ c’è spazio per la prima, storica presenza per il 2005 Vinciguerra, attaccante prodotto del vivaio rossoblù, e al 79’ una mischia clamorosa non vede la rete del Cagliari nonostante i tentativi di Contini e Tramoni a ridosso della linea. Così all’84’ Podgoreanu punisce siglando il 5-2 che chiude la gara, dando al punteggio dimensioni sicuramente eccessive per quanto visto sul prato capitolino. Risultato che Vinciguerra (tiro deviato e colpo di testa fuori) prova a limare un po' allo scadere, cosa che riesce a Contini che al 94' trasforma il rigore conclusivo.

IL TABELLINO

Roma: Boer, Tomassini, Rocchetti, Buttaro, Faticanti, Tripi, Milanese, Bove (dal 74' Podgoreanu), Tall (dal 68' Felix Afena-Gyan), Zalewski, Ciervo. A disp. Mastrantonio, Evangelisti, Missori, Giorcelli, Pagano, Oliveras, Bamba, Satriano, Volpato, Dicorato. All. De Rossi

Cagliari: Ciocci, Iovu, Michelotti, Boccia, Conti, Cusumano (dal 61' Palomba), Desogus (dal 45' Luvumbo), Kourfalidis (dal 31' Schirru), Contini, Cavuoti (dal 78' Vinciguerra), Masala (dal 45' Tramoni). A disp. D'Aniello, Piga, Spanu, Solis, Kouda, Sangowski. All. Agostini

Arbitro: Sig. Arena della sez. di Torre del Greco

Ammoniti: Buttaro (R); Cusumano (C)

Reti: 22' Tall, 42' Desogus (C), 48' Tall, 61' Bove, 65' Contini (C), 72' Gyan-Afena (R), 84' Podgoreanu, 94' rig. Contini (C)