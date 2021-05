Primavera, vittoria preziosa

22 mag 2021

Successo pesante e nitido per la Primavera rossoblù (GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS), che supera il Torino 1-0 al termine di una gara di intensa battaglia. La decide Boccia al 36’ con un tiro da fuori, in un primo tempo denso di occasioni rossoblù. Nella ripresa più disordine ed errori, ma uguale pathos fino all’eterno recupero, che sancisce la conquista di tre punti preziosissimi per la classifica. Mercoledì a Trigoria sarà sfida alla Roma, con inizio alle ore 11.

LE SCELTE

Agostini punta su Contini di punta con Tramoni a sostegno, a destra c’è Luvumbo e a sinistra Desogus, anche se nel corso della gara il quartetto cambierà spesso posizione e mansioni. In mediana Conti-Cavuoti, in difesa Boccia-Cusumano al centro, Zallu e Michelotti terzini davanti a Ciocci.

BATTAGLIA E PREDOMINIO CAGLIARI

Dopo 10’ di studio a grande intensità, arriva la prima, doppia chance rossoblù: break di Cavuoti a metà campo, sinistro parato da Sava che si ripete sul tap-in di destro di Luvumbo da pochi passi. Il Cagliari comanda le operazioni, il Torino si limita a controbattere e calciare un paio di volte senza sussulti. La fase centrale della prima frazione vede il Cagliari arrivare con costanza in area avversaria, ma i tiri sono imprecisi o intempestivi, così al 36’ arriva il vantaggio: Boccia conquista palla sulla trequarti offensiva, destro fulmineo dalla distanza e deviazione che beffa Sava. Primo gol in Primavera per il capitano, autentico leader di giornata e tra i migliori in campo al di là della realizzazione. Al 39’ il Cagliari va ad un passo dal bis: contropiede 4 vs 1 con Luvumbo che non calcia, sugli sviluppi Sava ferma in tuffo Tramoni.



RIPRESA MENO VIVACE

Succede poco nel secondo tempo, che si mantiene intenso e con le squadre molto compatte, aggressive a caccia del gol ma non produttive dalle parti di Ciocci e Sava. Sono tante le potenziali occasioni, create da Tramoni, Luvumbo e Contini, ma il Cagliari non è mai preciso alla perfezione e manca sempre l’ultimo guizzo. La chance arriva al 62’, quando Contini trova bene Kourfalidis sull’esterno, il cross non trova Desogus all’appuntamento a centro area. Il Torino fatica a farsi vedere, la girandola dei cambi spezza i ritmi. I rossoblù sono razionali e attenti nel gestire i granata che producono il forcing senza però arrivare a impensierire Ciocci. La stanchezza si fa sentire, i crampi aggrediscono Luvumbo e soprattutto Boccia, ma nel convulso finale (7’ di recupero) l’occasione migliore – al di là delle mischie in area sarda – arriva allo scadere con Kouda, che riceve in campo aperto da Zallu e viene fermato dal tuffo di Sava.



IL TABELLINO



CAGLIARI: Ciocci, Zallu, Michelotti, Boccia, Cusumano, Conti (84' Kouda), Desogus (72' Masala), Cavuoti (60' Schirru), Contini, Tramoni (60' Kourfalidis), Luvumbo (84' Sangowski). A disposizione: D'Aniello, Fusco, Spanu, Piga, Sulis, Palomba, Piroddi. Allenatore: Alessandro Agostini.

TORINO: Sava, Todisco, Greco, Ferigra, Kryeziu (46' La Marca), Celesia, Lovaglio (63' Continella), Savini, Vianni (63' Barbieri), Karamoko (71' Favale), Horvath (76' Tesio). A disposizione: Girelli, Fiorenza, Spina, Nagy, Portanova, Foschi, Di Marco. Allenatore: Federico Coppitelli.

ARBITRO: Pashuku di Albano Laziale (Bartolomucci di Ciampino e Tempestilli di Roma)

RETE: 36’ Boccia

AMMONITI: Greco, Conti