Agostini: "Oggi contava vincere"

15 mag 2021

È un Alessandro Agostini concentrato e ancora "in clima partita" nell'analizzare a caldo la difficile vittoria di Ascoli, in un match dove i tre punti pesavano tanto e i suoi ragazzi hanno ritrovato vittoria e fiducia, da sfruttare per un finale di stagione con sfide cruciali.

PARTITA SCORBUTICA

"Abbiamo vinto una gara che ci aspettavamo ostica, a dispetto della classifica. L'Ascoli ha creato problemi a tanti, non ti regala nulla e ti punisce se non sei attento, come rischiava di succedere a noi in alcuni frangenti dove non siamo stati precisi. Serviva una prova matura, con pochi fronzoli, c'era da battagliare e l'abbiamo fatto a tratti con buona qualità, direi che il Cagliari ha condotto la partita e meritato ampiamente la vittoria anche solo per il numero di occasioni nitide create".

GUAI A RILASSARSI

"Non possiamo accontentarci di quanto fatto oggi, la vittoria era fondamentale per restituirci il sorriso e aiutarci a lavorare al top in settimana, siamo contenti ma sappiamo di dovere crescere e fare meglio in tutti gli aspetti. Ci manca ancora brillantezza, fatichiamo a concretizzare e dare continuità al nostro gioco. Ho però visto la faccia di ragazzi che non mollano mai, vogliono crescere insieme e andare oltre le difficoltà. Non venivamo da un momento felice a livello di risultati, intanto oggi ci prendiamo l'esserci sbloccati e guardiamo alle prossime sfide con lo spirito di chi ha grande stimolo per ottenere l'obiettivo e dimostrare il proprio valore".