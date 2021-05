Primavera, ritorno alla vittoria

15 mag 2021

Un calcio di rigore di Gianluca Contini al 72’ consente alla Primavera rossoblù di espugnare il campo di Ascoli (GUARDA GLI HIGHLIGHTS) e tornare alla vittoria dopo settimane in cui gol e punti faticavano ad arrivare. Un successo netto, al di là del punteggio risicato, legittimato dalle tante occasioni create nei due tempi con i vari Michelotti, Luvumbo, Contini, Desogus e Tramoni, a riprova della voglia dei ragazzi di Agostini di ripartire verso l’obiettivo finale. Sabato alle 15 arriverà il Torino, per iniziare il rush finale del Primavera 1 2020-21.

LA FORMAZIONE

Davanti a Ciocci, Boccia torna al centro della difesa con Cusumano, Michelotti e Zallu ai lati. In mezzo Conti e Cavuoti, mentre Contini è assistito da Luvumbo, Delpupo e Desogus.

STUDIO E POI SOLO CAGLIARI

Ci vogliono 17’ per vedere le prime emozioni, le regala Desogus calciando fuori di poco col destro dopo una bella ripartenza orchestrata da Conti, Luvumbo e Delpupo. I rossoblù comandano le operazioni da metà primo tempo, con l’Ascoli costretto a rincorrere e fare incetta di cartellini (saranno tre nel primo tempo, più Zallu per fallo tattico). Alla mezzora Delpupo non ce la fa, il problema muscolare lo costringe a lasciare il campo a Lisandru Tramoni. Al 32’ Contini è fermato dal palo, poi il corso non riesce nel tap-in, quindi al 38’ ancora Contini su punizione impegna Bolletta, bravissimo al 43’ a togliere dalla rete un geniale pallonetto di Cavuoti dalla lunga distanza.

RIPRESA D’ASSALTO

Luvumbo al 52’ è subito pericoloso ma non è preciso, poi quando il Cagliari è tutto in avanti è Riccardi a impensierire Ciocci col tiro che però esce centrale dal suo piede. I rossoblù spingono con Michelotti (diagonale fuori di poco prima e parato poi), Contini (manca di un soffio l’appuntamento), e al 71’ arriva il rigore: profondità per Contini, Bolletta esce e atterra il centravanti, che dal dischetto non sbaglia col destro. Al 77’ Luvumbo manda fuori di un niente il colpo di tacco su assist di Contini dopo una bella ripartenza rifinita da Tramoni, quindi un finale teso a caccia dei tre punti, dove Ciocci comanda la sua area con grande prontezza e personalità fino al triplice fischio.

IL TABELLINO

ASCOLI: Bolletta; Lisi (69′ Marucci), Gurini, Ceccarelli, Pulsoni, Alagna, Franzolini (56′ Colistra), Olivieri, Riccardi (69′ Re), D’Agostino (79′ Palazzino), Intinacelli (79′ Cudjoe). A disposizione: Raffaelli, D’Ainzara, Mangini, Rosolino, Luongo, Markovic. Allenatore: Seccardini.

CAGLIARI: Ciocci; Zallu, Boccia, Cusumano, Michelotti; Cavuoti (87′ Masala), Conti; Delpupo (30′ Tramoni), Contini, Desogus; Luvumbo (77′ Kouda). A disposizione: Fusco, Iovu, Spanu, Palomba, Sulis, Schirru, Piroddi, Sangowski. Allenatore: Agostini.

Ammoniti: 24′ Zallu (C), 34′ Ceccarelli (A), 40′ Riccardi (A), 63′ Cavuoti (C), 92′ Cudjoe (A).

Arbitro: sig. Giaccaglia della sezione di Jesi.

Rete: 72′ Contini su rigore.