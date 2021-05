Sconfitta per la Primavera

08 mag 2021

Sconfitta casalinga per la Primavera di Alessandro Agostini, che trova di fronte un’Atalanta concreta e in grado di sfruttare le poche occasioni concesse dal Cagliari. Uno 0-2 arrivato proprio nel momento in cui i rossoblù sembravano poter riacciuffare il risultato, salvato da un intervento miracoloso del portiere bergamasco.

LA FORMAZIONE

Agostini conferma le scelte dell’ultima giornata: lascia fuori Desogus e Contini, confermando Kouda e Del Pupo accanto a Conti in mediana, non va neanche in panchina un acciaccato Kourfalidis. Tridente offensivo Luvumbo, Masala e Matteo Tramoni con la difesa guidata da capitan Bocca a destra, Iovu-Cusumano in mezzo e Michelotti, tutti davanti a Ciocci.

PRIMO TEMPO SFORTUNATO

Ritmi blandi per i primi 25 minuti, con l’Atalanta che prova a gestire il possesso palla e il Cagliari che riparte in modo ficcante approfittando della velocità di Luvumbo. Due occasioni per parte a inizio gara, prima è Tramoni al 6' che ci prova da fuori, poi Cusumano all’8’ salva sulla linea un tiro a botta sicura di Oliveri. Occasione importante per Luvumbo alla mezz’ora, ma il mancino dell’attaccante angolano finisce alto da distanza ravvicinata, al 37’ Ciocci salva in corner su Sidibe. È proprio dal corner che arriva il vantaggio dell’Atalanta: Kobacki spizza di testa e Rosa insacca sotto porta. Il Cagliari reagisce, ma non trova occasioni concrete andando negli spogliatoi sotto di un gol.

SPINTA CAGLIARI, L'ATALANTA PUNISCE

Il secondo tempo è da subito più vivace rispetto alla prima frazione: al 49’ i nerazzurri sfiorano il raddoppio con Sidibe, mentre al 52’ arriva la prima vera occasione rossoblù del Cagliari con Michelotti che sfiora il palo con un diagonale mancino. Due minuti più tardi è ancora Ciocci a mettersi in mostra salvando su Cortinovis. Il Cagliari cambia interamente il tridente offensivo inserendo Lisandru Tramoni, Desogus e Contini ed è proprio quest’ultimo a rendersi pericolo al 75’ con un tiro di poco alto dopo una bella iniziativa palla al piede.

Ma è sempre Contini che all’83’ ha sul destro la clamorosa chance del pareggio dopo un assist illuminante di Desogus: il portiere atalantino Dajcar fa il miracolo e salva i suoi. I rossoblù sperimentano sulla propria pelle la dura legge del gol sbagliato-gol subito e all’85’ Renault trova il raddoppio coronando un bel contropiede. Il raddoppio spezza le gambe al Cagliari, che non riesce nell’impresa di recuperare il doppio svantaggio nei minuti finale lasciando la Sardegna Arena con una sconfitta.



IL TABELLINO

CAGLIARI: Ciocci; Boccia, Iovu, Cusumano (84′ Sangowski), Michelotti; Conti, Delpupo (63′ Cavuoti); Kouda (46′ Desogus); Masala (46′ L. Tramoni), Luvumbo (57′ Contini), M. Tramoni. A disposizione: Fusco, Palomba, Spanu, Piga, Zallu, Schirru, Piroddi. Allenatore: Alessandro Agostini.

ATALANTA: Dajcar, Ghislandi, Ceresoli, Giovane (68′ Renault), Cittadini, Scalvini, Kobacki (86′ Scanagatta), Gyabuaa, Rosa (68′ Italeng), Cortinovis, Oliveri (15′ Sidibe). A disposizione: Sassi, Grassi, Berto, Panada, De Nipoti. Allenatore: Massimo Brambilla.

Ammoniti: 24′ Giovane (A), 29′ Cittadini (A).

Arbitro: Sig. Claudio Petrella di Viterbo.

Reti: 38′ Rosa (A), 85′ Renault (A).