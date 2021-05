Pareggio per la Primavera

02 mag 2021

Finisce senza gol e con un buon punto per ripartire dopo due sconfitte la trasferta di Genova, in casa rossoblù, per la Primavera di Alessandro Agostini. Partita bloccata e tignosa a Pegli, con il Cagliari che ai punti avrebbe meritato la vittoria, mancata per scarsa concretezza in zona decisiva.

LA FORMAZIONE

Agostini lascia fuori Kourfalidis, Desogus e Contini, scegliendo Kouda e Matteo Tramoni accanto a Conti in mediana, tridente offensivo Luvumbo, Masala e Delpupo con la difesa guidata da capitan Bocca a destra, Iovu-Cusumano in mezzo e Michelotti, tutti davanti a Ciocci.

PRIMO TEMPO SOFT

Ritmi che faticano ad alzarsi, col Genoa che tiene palla e crea situazioni di mischia, mentre il Cagliari riparte in modo ficcante seppur poco concreto all'atto pratico. Le emozioni arrivano col contagocce, al 20' Masala rischia la rubata al portiere in fase di costruzione dal basso, Ciocci disinnesca Baseggio in avvio di gara, Gjini e Agostino tolgono efficacia a due corner velenosi di Conti. Allo scadere del tempo Dumbravanu incorna fuori a tu per tu con Ciocci.

RIPRESA DI MARCA SARDA

Le squadre si studiano ma c'è più elettricità. Al 55' Luvumbo riparte alla grande, ma sul più bello calcia debolmente fuori col sinistro quando avrebbe potuto servire Matteo Tramoni. Il Genoa di fatto non crea nulla, inizia la girandola dei cambi che porta in campo tutti gli elementi offensivi di Agostini, e all'86' Desogus col sinistro impegna severamente Agostino per quella che poteva essere la palla decisiva.



IL TABELLINO

GENOA: Agostino, Dellepiane, Zaccone (67′ Boci), Gjini, Serpe, Dumbravanu, Eyango (80′ Cenci), Sadiku (80′ Turchet), Della Pietra (63′ Estrella), Besaggio, Kallon. A disposizione: Tononi, Della Pina, De Angelis, Boli, Marcandalli, Chiricallo, Zenelaj, Conti. Allenatore: Luca Chiappino.

CAGLIARI: Ciocci, Iovu, Michelotti, Boccia, Conti (60′ Schirru), Cusumano, M. Tramoni, Kouda (60′ Contini), Luvumbo (85′ Desogus) , Delpupo, Masala (70′ L. Tramoni). A disposizione: D’Aniello, Palomba, Spanu, Sulis, Zallu, Cavuoti, Kourfalidis, Guadagnoli. Allenatore: Alessandro Agostini.

Ammoniti: 2′ Sadiku (G), 42′ Conti (C), 44′ Kouda (C), 57′ Kallon (G), 74′ Cusumano (C).

Arbitro: Simone Galipò di Firenze.