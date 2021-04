Primavera sconfitta

24 apr 2021

I rossoblù tornano dal Suning Centre con una sconfitta per 2-0 al termine di una gara combattuta ed equilibrata, dove i nerazzurri hanno avuto il merito di punire i ragazzi di Alessandro Agostini nei momenti topici dove Contini e compagni stavano producendo il massimo sforzo.

DELPUPO E LUVUMBO PERICOLOSI

Agostini ritrova Ciocci, Michelotti, Kourfalidis e Delpupo, mentre Cusumano è squalificato. Primo tempo di studio fino al 23’, quando Casadei fa tremare la traversa di Ciocci col pallone che torna in campo. Al 27’ Desogus va via sulla sinistra ma il cross non trova compagni, e sul ribaltamento l’Inter passa: tiro di Oristanio, Ciocci salva ma Satriano non sbaglia il tap-in. La reazione rossoblù c’è, Luvumbo al 38’ va via in campo aperto e calcia mentre forse viene toccato da dietro, Stankovic para.

SUBITO LUVUMBO, POI BIS SATRIANO

Luvumbo riparte da dove aveva finito, e al 49’ va via e trova ancora la risposta del portiere. Il Cagliari spinge per tutti i primi 15’, ma al 58’ Satriano incorna il raddoppio beffando la difesa sull’ennesima palla alta messa dentro dalla fisicata formazione di Madonna. Il Cagliari preme e non demorde, Michelotti crossa dal fondo ma sulla linea Vezzoni anticipa Luvumbo, parte la girandola di sostituzioni ma i rossoblù non riescono a produrre nette palle gol, se non i soliti deliziosi spunti di Masala che si accentra da destra e infila palloni interessanti. Finisce così 2-0 una gara dal risultato severo che certifica il momento non semplice e la necessità di rialzarsi già dal prossimo turno, in casa del Genoa.

IL TABELLINO

Inter: Stankovic, Zanotti, Sottini, Kinkoue (63' Moretti), Hoti, Sangalli, Vezzoni, Casadei (77' Dimarco), Satriano (77' Bonfanti), Oristanio (49' Fonseca), Squizzato (63' Lindkvist). A disp. Magri, Rovida, Tonoli, Mirarchi, Wieser, Goffi, Akhalaia. All. Madonna.

Cagliari: Ciocci, Piga, Michelotti, Boccia, Conti (61' Schirru), Iovu (64' Palomba), Contini (61' Masala), Kourfalidis, Desogus (49' Cavuoti), Del Pupo (64' Kouda), Luvumbo. A disp. D'Aniello, Spanu, Sulis, Zallu, Piroddi, Sangowski. All. Agostini.

Arbitro: Cudini di Fermo (Catani-Teodori)

Ammoniti: 42' Iovu (C), 59' Squizzato (I)

Reti: 28': Satriano, 58' Satriano (I)