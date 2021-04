Primavera battuta

21 apr 2021

Sconfitta interna che brucia per la Primavera rossoblù, che viene superata per 1-0 dal Bologna al termine di un match tirato e agonisticamente valido, deciso da Rabbi in chiusura di primo tempo dopo che già al 7’ i padroni di casa si erano trovati in dieci uomini per l’espulsione di Cusumano. Uno stop che ferma la corsa ripartita sabato con il 5-1 alla Fiorentina, ma che potrà essere riscattato immediatamente grazie al tour de force imposto da questa stagione: sabato alle 11 si va in casa dell’Inter.

TANTE ASSENZE

Senza gli squalificati Delpupo, Michelotti e Kourfalidis, con Ciocci a Udine con la prima squadra e Conti in panchina per alcuni acciacchi, Agostini sceglie Contini di punta con Masala, Kouda e Desogus a supporto, in mezzo Schirru e Cavuoti, in difesa capitan Boccia guida con Palomba e gli esterni Zallu e Cusumano.

INIZIO HORROR

Passano pochi secondi e, dal calcio d’inizio, il Bologna ruba palla e si presenta da D’Aniello, bravissimo in uscita bassa come sarà per tutta la gara in altri interventi simili. Il vento disturba l’azione, al 6’ Masala si fa parare il sinistro da Molla, poi Cavuoti calcia alta la respinta da fuori area. Sarà l’ultima occasione in parità numerica, perché al 7’ Cusumano stende l’avversario lanciato a rete e deve andare sotto la doccia. Inizia una gara complicatissima, col Bologna che fa gioco e spinge, il Cagliari che si riorganizza mettendo Sulis terzino sinistro e togliendo lo sfortunato Masala per esigenze tattiche.

REAZIONE CAGLIARI

Il Bologna tiene palla ma di fatto succede poco, con il Cagliari bravo a prendere le misure col nuovo assetto (4-3-2 variabile) e a presentarsi anche dalle parti avversarie, come al 34’ quando Contini calcia alto in modo frenetico. Al 36’ è ottimo D’Aniello, bravo a uscire sui piedi dell’attaccante lanciato in contropiede, ma al 41’ non può nulla sull’incornata di Rabbia che infila con la deviazione di Zallu un cross dalla destra. E prima dell’intervallo c’è tempo per un’altra parata di D’Aniello sul tiro da fuori area.

RIPRESA DI BATTAGLIA

Agostini inserisce subito Iovu per Palomba in mezzo alla difesa, Cavuoti al 51’ manda alto chiudendo in modo impreciso una bella ripartenza, poi al 64’ è ottimo D’Aniello ancora in presa bassa a valanga, una specialità della casa. Il Cagliari spinge con forza e non sempre con ordine, ma Contini manda alto dal limite al 69’, poi al 75’ Schirru trova la deviazione in corner su tiro da fuori, fino al 77’ quando D’Aniello salva tutto nella sua area. Il match è intenso fino al 95’, la migliore occasione arriva all’86’ quando Luvumbo, imbeccato in transizione da Schirru, calcia fuori col destro.

IL TABELLINO



Cagliari: D'aniello, Zallu, Cusumano, Boccia, Schirru, Palomba(46' Iovu), Desogus(55' Luvumbo), Kouda(74' Piroddi), Contini, Cavuoti(55' Conti), Masala (24' Sulis). A disp: Fusco, Piga, Spanu, Piroddi, Sangowski. All: Agostini.

Bologna: Molla, Arnofoli, Montebugnoli, Khailoti, Grieco(46' Roma), Motolese(68' Milani), Rocchi(83' Sigurpalsson), Farinelli, Vergani(88' Annan), Rabbi(68' Di dio), Pagliuca. A disp: Prisco, Cavina, Maresca, Paananen, Pietrelli, Cossalter, Campagna. All: Zauri.

Arbitro: Sig. Scatena di Avezzano.

Ammoniti: Grieco (B), Schirru (C), Motolese (B), Arnofoli (B), Roma (B), Di dio (B), Piroddi (C).

Espulsi: Cusumano (C).

Marcatori: 41' Rabbi (B)