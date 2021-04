Primavera battuta

10 apr 2021

+ -

Niente da fare per la Primavera rossoblù, battuta in casa del Sassuolo da una rete firmata da Mercati in avvio di ripresa (GUARDA GLI HIGHLIGHTS). Seconda sconfitta di fila, ancora di misura e in modo immeritato, per la squadra di Agostini che ora preparerà la gara interna contro la Fiorentina.

LE SCELTE

Senza Palomba, Tramoni e Luvumbo, il Cagliari gioca con Kouda dietro Contini nel 4-2-3-1 d'ordinanza, con Conti-Kourfalidis diga mediana e Delpupo-Desogus ali, anche se nel corso della gara lo spartito cambierà secondo le caratteristiche dei duttili avanti rossoblù. In difesa guida uno strepitoso capitan Boccia, insieme a Cusumano e gli esterni Zallu-Michelotti.

SUBITO SASSUOLO, POI CAGLIARI

Il primo tempo scorre via senza emozioni particolari alla voce tiri in porta, con il Sassuolo che per mezz'ora si fa preferire in termini di proposta, ma i portieri non hanno granché da penare. Al 27' Paz calcia ma Cusumano devia in corner, poi al 31' è Contini a colpire due volte su imbeccata di Conti, la difesa si salva. Al 37' proteste ospiti: al limite dell'area, forse dentro la stessa, Artioli tocca col braccio e per Gualtieri non è rigore, ma punizione che Conti manda sulla barriera.

RIPRESA CAGLIARITANA

Il secondo tempo è quasi tutto rossoblù, ma i sardi hanno il demerito di non segnare, cosa che il Sassuolo fa al 56' con Mercati, bravo a ribadire in mischia e freddare Ciocci. Nei primi minuti Kouda e Conti (corner direttamente sul legno) ci avevano provato, e dopo lo svantaggio l'assalto produce la grande opportunità per Contini (testa a lato su cross di Michelotti al 69') e tante potenziali occasioni che sfumano per imprecisione. Ma l'emozione più grande arriva allo scadere dell'eterno recupero: il portiere rossoblù Ciocci, in proiezione offensiva, si esibisce in una rovesciata clamorosa da dentro l'area e costringe il collega avversario al miracolo, per quello che sarebbe stato un pareggio meritato con l'accento di spettacolarità.



IL TABELLINO

SASSUOLO: Vitale; Arabat, Flamingo, Piccinini; Paz, Mercati (62′ Aucelli), Artioli, Marginean, Saccani; Mattioli (77′ Manara), Samele (62′ Reda). A disposizione: Zacchi, Uni, Ranem, Manarelli, Pinelli, Cannavaro, Florentine, Casolari, Ripamonti. Allenatore: Bigica.

CAGLIARI: Ciocci; Zallu (70′ Iovu), Boccia, Cusumano, Michelotti; Conti, Kourfadilis (81′ Masala); Kouda (70′ Schirru), Delpupo (85′ Cavuoti), Desogus; Contini (85′ Sangowski). A disposizione: D’Aniello, Fusco, Sulis, Piga, Guadagnoli. Allenatore: Agostini.

Ammoniti: 42′ Paz (S), 45′ Zallu (C), 50′ Kourfadilis (C), 56′ Mercati (S), 72′ Conti (C).

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti.

Marcatore: 56′ Mercati (S).