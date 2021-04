03 apr 2021

Alla luce dell'esito positivo di alcuni dei tamponi effettuati sui giocatori e sullo staff tecnico della Primavera, la ASL di Bologna ha disposto l'obbligo di quarantena per il gruppo squadra Primavera. Cagliari e Bologna hanno quindi concordato di rinviare la gara valida per la 17ª giornata del Campionato Primavera 1, originariamente in programma oggi, sabato 3, a mercoledì 21 aprile (ore 14).