Agostini: “Ci è mancata concretezza”

20 mar 2021

Sconfitta rossoblù in casa del Milan, vittorioso di misura come all’andata con un gol nel secondo tempo in una partita dall’andamento molto simile. Alessandro Agostini commenta così, a fine gara, la sfida del “Vismara”.

BRAVI A METÀ

“Siamo partiti molto bene, gestendo i ritmi e portandoci avanti con grande coraggio. Le occasioni le abbiamo create nella prima parte e anche in chiusura di primo tempo grazie ai nostri elementi offensivi che hanno qualità e rapidità. Purtroppo, come spesso ci capita, non siamo stati concreti e abbiamo sempre bisogno di molte opportunità per capitalizzare. Nella ripresa siamo stati sicuramente meno brillanti, probabilmente i tanti impegni ravvicinati di queste settimane si sono fatti sentire, dopo lo svantaggio non siamo riusciti a riprendere il filo a differenza di altre volte in gare così tirate”.

ORA LA SOSTA

“Sicuramente arriva al momento giusto, ci sarà la possibilità di respirare e soprattutto di lavorare sul campo a livello atletico ma anche tattico, cosa che è difficile per tutti quando devi giocare ogni tre giorni. Non parlerei più di tanto di squadra stanca o sulle gambe, penso alla gara di Empoli dove non eravamo al top ma poi nelle sfide successive si era visto un Cagliari molto pimpante. E’ normale, giocando così spesso, avere dei passaggi meno esaltanti, a maggior ragione se si parla di calcio giovanile e noi siamo un gruppo che ha da migliorare ancora tanto. I cambi? Stiamo cercando di attingere da tutta la rosa, in base alla condizione di ciascuno e al piano partita che si prepara di volta in volta. Tutti stanno avendo spazio e così sarà sempre, ricordando che ognuno deve meritarsi le proprie chance e ci sta che qualcuno sia più avanti di altri”.