Sconfitta per la Primavera

20 mar 2021

La Primavera rossoblù viene battuta per 1-0 in casa del Milan al termine di una gara molto equilibrata e con poco spettacolo, dove Boccia e compagni sciupano alcune occasioni nella prima frazione e finiscono per capitolare sotto il colpo dell'appena entrato N'Gbesso nel cuore della ripresa.

OCCASIONI SCIUPATE

Tramoni si mette subito in proprio e al 4' calcia dal limite dell'area col suo sinistro, palla che Jungdal respinge non senza difficoltà. La fase di studio tra le due squadre si prolunga, ma al quarto d'ora è Desogus a infilare bene per Contini, che non riesce a superare Jungdal nell'uno contro uno dentro l'area. Succede poco, il Milan sale di tono grazie ad El Hilal che sulla destra punge ma senza creare più di tanto, così è Delpupo che al 33' va via in solitaria centralmente ma non trova la porta di sinitro dal limite dell'area. L'argentino si ripete all'ultimo istante del primo tempo, quando va via in slalom sul lato destro dell'area ma calcia in modo impreciso.

RIPRESA IN SALITA

Al 52' Desogus si incunea da sinistra e in diagonale impegna Jungdal, che respinge aiutato da Michelis. I ritmi si mantengono bassi, ma al 64' ancora El Hilal irrompe sulla sinistra rossoblù, cross dal fondo che N'Gbesso tramuta nel gol decisivo. Manca la reazione del Cagliari, tutta in assalti sterili e nella punizione di Conti che all'86' sfiora l'incrocio. Il Milan allo scadere va ad un passo dal bis, ancora con N'Gbesso che va via in campo aperto e manda sulla traversa il pallonetto.



IL TABELLINO

Milan: Jungdal, Coubis, Oddi, Brambilla, Obaretin, Michelis, Frigerio, Mionic (59′ Di Gesù), Nasti (46′ Robotti), El Hilali(74′ Saco), Roback (59′ N’Gbesso). A disposizione: Moleri, Pseftis, Tahar, Filì, Cretti, Tolomello. All. Giunti

Cagliari: Ciocci, Boccia, Palomba (79′ Zallu), Cusumano (85′ Iovu), Michelotti, Kourfalidis, Conti, Tramoni (67′ Cavuoti), Delpupo, Desogus (67′ Kouda), Contini. A disposizione: D’Aniello, Piga, Sulis, Schirru, Sangowski. All. Agostini

Arbitro: Carella di Bari

Reti: 63′ N’Gbesso

Ammoniti: Brambilla (M)