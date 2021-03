Primavera in casa del Milan

19 mar 2021

Appuntamento per sabato alle ore 11 con la Primavera rossoblù, di scena al Centro Sportivo "Vismara" di Milano, casa dei rossoneri di Federico Giunti che all'andata vinsero per 1-0 nella prima giornata di campionato. Era tutta un'altra storia, con il Cagliari di Alessandro Agostini radunatosi da pochi giorni e arrivato alla partita con una manciata di allenamenti sulle gambe. La gara sarà trasmessa in diretta da Sportitalia in tv (canale 60 DTT) e sul web, nell'app e nel sito dell'emittente.

La sconfitta del debutto sarebbe stata la prima di tre racimolate in quattro gare, poi la pausa lunga dovuta alla pandemia di Covid-19 e i sardi riescono a ritrovarsi, amalgamandosi e dando davvero avvio ad un progetto che ora li vede nel cuore della classifica, con dieci risultati utili su undici gare e non senza rammarico per un gruzzolo di punti lasciato nei minuti conclusivi delle gare.

Dopo il 3-0 di sabato scorso ai danni della Juventus, i ritmi incessanti della stagione hanno visto in settimana il quarto di finale perso ad Asseminello contro l'Hellas Verona, passato grazie ad un gol nell'ultimo istante dei supplementari dopo una partita che ai punti vedeva prevalere il Cagliari. Lo sa bene mister Agostini, che prima della partenza per la Lombardia parla così: "Dobbiamo essere bravi a resettare e ripartire dopo la delusione di mercoledì, la nostra forza deve risiedere nel lavoro che ci sta dando ottimi risultati, come dicono le ultime due prestazioni e in generale il cammino degli ultimi mesi. Occorre gestire la rosa a disposizione perché fatica e acciacchi è normale che ci siano, poi ci sarà un po' di tempo con la sosta del prossimo weekend. Non possiamo abbassare la concentrazione, inizia la seconda parte del cammino e ci sono molte battaglie da sostenere, ogni partita è estremamente equilibrata e nessuno ti regala niente, visti molti risultati sorprendenti e una classifica cortissima davanti e dietro".