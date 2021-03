Agostini: "Giusto premio al nostro lavoro"

13 mar 2021

Vittoria di prestigio e di grande importanza, la Primavera rossoblù batte 3-0 la Juventus e continua a salire in classifica, ma soprattutto dimostra una volta di più le qualità tecniche e morali di un gruppo in costante miglioramento. Lo sa bene Alessandro Agostini, che si gode la prova dei suoi ragazzi e chiama a raccolta il gruppo nella sua totalità.

"Stiamo dimostrando quanto valiamo”, spiega il mister. “La fame che oggi e nelle scorse settimane ha animato i ragazzi e il mio staff dobbiamo mantenerla per inseguire il risultato, la prestazione, la crescita di ciascuno di noi e quella collettiva. Oggi dovevamo tirare fuori una grande prova al cospetto di una grande del campionato, ce l'abbiamo fatta e ci godiamo questa soddisfazione".

L’ANALISI DEL MATCH

"Siamo partiti un pizzico contratti, la Juventus ha provato a impostare il suo ritmo ma noi non abbiamo mai abbassato il baricentro né ci siamo impauriti. C'è sempre stata la sensazione di poter far loro male e già nel primo tempo il vantaggio era meritato. Nella ripresa due prodezze hanno legittimato quella che penso sia stata la nostra superiorità, e ciò è stato possibile solo grazie al sacrificio di tutti in ogni momento, combattendo nella nostra area e spingendo quando potevamo. Battere un avversario così è una grande soddisfazione, non dobbiamo abbassare la guardia o pensare di essere diventati fenomeni, sarebbe un errore enorme. Dobbiamo invece prendere la bella dose di autostima e continuare a premere, perché tra Coppa Italia e campionato non ci sono pause".

CAGLIARI CINICO

"Stiamo maturando, la capacità di gestire e valutare i vari momenti passa dall'esperienza nelle partite e dall'attenzione nel lavoro quotidiano. Questa squadra ha perso qualche punto nei minuti finali o per alcune ingenuità, ma giorno dopo giorno si vedono dei miglioramenti che vanno ad incidere sui risultati".

CRESCITA CONTINUA

"Non dobbiamo guardare troppo alla graduatoria, le nostre priorità oggi sono altre, ovviamente in cima c'è il lavoro sui ragazzi che prossimamente dovranno cimentarsi col calcio dei grandi. E poi dobbiamo guardare al miglioramento quotidiano della squadra e al mantenimento della categoria. Solo così si possono ottenere risultati, gradino dopo gradino".

TESTA ALLA COPPA

"Contro il Bologna negli ottavi abbiamo dimostrato di tenere alla manifestazione, ci si gioca un trofeo e le sfide in gara secca permettono di maturare molto. Ci giocheremo i quarti in casa nostra, contro una squadra molto insidiosa come l'Hellas Verona, sarà importante farsi trovare pronti al di là di chi scenderà in campo per dimostrare che siamo capaci di gestire tutti i fondamentali passaggi della stagione".