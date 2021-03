Primavera, battuta la Juventus

13 mar 2021

Grande vittoria della Primavera rossoblù, che ad Asseminello batte per 3-0 la Juventus e continua la sua marcia verso le zone nobili della classifica. Nel fortissimo vento che ha imperversato sul Centro Sportivo di Asseminello, la sblocca un'autorete su cross di Michelotti, poi nella ripresa due reti da urlo di Contini e Schirru costruiscono un successo roboante.

PRIMO TEMPO IN CONTROPIEDE

La Juventus fa la partita nella prima frazione, Palomba e Boccia salvano in tackle e il Cagliari si compatta dietro chiudendo contro le offensive bianconere, mentre si attendono spazi in ripartenza. E al 18' ecco l'1-0: Michelotti si fa trovare sulla corsia, dal fondo la mette in mezzo e Riccio batte il suo portiere. La Juventus preme grazie alla regia di Soule, ma poco dopo il gol è Delpupo ad andare giù in area senza trovare il rigore dal direttore di gara. Al 28' Desogus manda alta l'incornata da due passi, sul secondo palo, dopo una grande transizione guidata da Delpupo, e al 30' Cerri calcia alto il cross dalla destra di Maressa. La Juventus ci prova poi con Soule su punizione, traversa col mancino ma Carboni c'era sulla linea, prima che si vada all'intervallo.

RIPRESA TUTTA DEL CAGLIARI

Dominio rossoblù nella ripresa, iniziata con Schirru al posto di Conti. Contini fa le prove al 9', mandando fuori di poco, poi all'11 riceve a sinistra, si mette in proprio e accentrandosi calcia un siluro all'incrocio per il raddoppio. Agostini attinge dalla panchina e al 19' Schirru da fuori area trova una gemma che manda tutti in visibilio. Di fatto la gara finisce qui, anche se Desogus (traversa dalla distanza) e Luvumbo (due volte in contropiede) hanno le chance per la goleada. La Juventus ci prova in modo disordinato, fino al triplice fischio che apre alla giusta esultanza per una vittoria larga, meritata e importante nel cammino del gruppo.



IL TABELLINO

Cagliari: Ciocci, Palomba (85′ Zallu), Michelotti, Boccia, Carboni, Conti (46′ Schirru), Desogus, Kourfalidis, Contini (78′ Luvumbo), Delpupo (56′ Kouda), Tramoni (56′ Cavuoti). A disposizione: D’Aniello, Fusco, Piga, Iovu, Cusumano, Sulis, Sangowski. All. Agostini

Juventus: Senko, Mulazzi, Verduci (46′ Turicchia), Pisapia, Nzouango, Riccio (67′ Fiumano), Sekulov (54′ Da Graça, 74′ Hasa), Miretti, Cerri (67′ Cotter), Soule, Maressa. A disposizione: Garofani, Barrenechea, Ntenda, Iling, Omic, Bonetti, Sekularac.

Arbitro: Maranesi di Ciampino

Reti: 17′ aut.Riccio (C), 55′ Contini (C), 63′ Schirru (C)

Ammoniti: Nzouango (J), Delpupo (C), Riccio (J), Conti (C)