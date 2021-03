Carrus: "Spirito giusto"

10 mar 2021

Un punto che fa classifica e consolida ulteriormente il percorso della Primavera rossoblù, quello colto in mattinata sul campo dell’Empoli. Si allunga la serie positiva - quattro vittorie e cinque pareggi nelle ultime dieci gare – e si prosegue il tour de force che vede il Cagliari impegnato ogni tre giorni. Sabato alle 11 arriverà la Juventus, poi ci sarà la TIM Cup, intanto il vice-allenatore Davide Carrus analizza quanto visto oggi in Toscana.

COLLETTIVO AFFIDABILE

“Probabilmente oggi c’è stato un pizzico di calo a livello di brillantezza, non è semplice mantenere alti ritmi e lucidità quando giochi praticamente sempre e hai poco spazio per recupero e allenamenti. Penso che anche oggi la squadra abbia risposto presente, arrivando con la testa e l’animo dove le gambe e il fiato non riuscivano. Turnover? C’è un gruppo che lavora sodo e ogni volta si apportano degli accorgimenti anche in funzione dell’avversario, sarebbe impensabile pensare di far giocare sempre gli stessi undici, anche perché questi ragazzi hanno dato ottime risposte sia oggi che nelle scorse gare in cui eravamo riusciti a incidere a partita in corso anche grazie ai cambi. Oggi abbiamo scelto Kouda e Luvumbo davanti ed entrambi si sono fatti vedere aiutando la squadra e in zona-gol, sfiorando uno il raddoppio o entrando nell’azione che ha portato al vantaggio l’altro, mentre Cavuoti ci ha garantito sostanza ed equilibrio”.

ANCORA CARBONI

“Andrea stabilmente con noi? La società da anni lavora in una direzione ben precisa, cioè la priorità di preparare i giovani al salto in prima squadra. Si decide di volta in volta in base agli impegni e alle varie situazioni. Carboni ha iniziato molto bene la sua carriera nel calcio professionistico e ha dimostrato di poterci stare, ma anche di dovere crescere come è normale che sia per un ragazzo della sua età. Quando viene con noi lo fa per migliorare condizione e ritmo partita, ma soprattutto si cala nella nostra realtà con l’atteggiamento migliore, dal quale tutti devono prendere esempio”.