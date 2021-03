Pari della Primavera

10 mar 2021

La Primavera rossoblù coglie il secondo 1-1 consecutivo e allunga la sua striscia positiva, salendo a quota 18 punti in classifica. A Empoli va in vantaggio con Carboni al 25', ma ad inizio ripresa viene raggiunta da Asllani che fissa la parità in una gara spigolosa e poco spettacolare.

BATTAGLIA E VANTAGGIO

I ragazzi di Alessandro Agostini (squalificato, in panca c’è il vice Davide Carrus) scendono in campo con il solito 4-2-3-1 e Luvumbo di punta, supportato da Tramoni, Kouda e Cavuoti, mentre in mezzo torna Conti. Parte meglio l’Empoli, che fa la partita e ci prova soprattutto da fuori, ma Ciocci è sempre attento. Asllani calcia bene ma manda di poco a lato, poi al 24’ Luvumbo si innesca e procura il corner dopo una bella ripartenza: dalla bandierina Conti pennella e Carboni in mischia trova il secondo gol stagionale in Primavera. L’Empoli si riversa in avanti e fa la partita, ma le conclusioni non sono clamorose, con Ciocci attento su Klimavicius e Degli Innocenti. Il Cagliari, invece, in chiusura di tempo sfiora il bis con Conti su punizione (Pratelli respinge), prima del giallo a Kouda e del riposo.

SUBITO PARI POI EQUILIBRIO

I rossoblù partono benissimo, sfiorano il raddoppio con Kouda, che impegna Pratelli di testa, ma alla prima sortita del talentuoso Baldanzi ecco che Asllani calcia di prima intenzione dal limite e trafigge Ciocci col sinistro sul primo palo, al 51’. Prime mosse dalla panchina, fuori Kourfalidis e Cavuoti e dentro Schirru e Desogus. Succede pochissimo, con i ritmi che non si alzano mai e la girandola dei cambi che non inverte l'inerzia. C'è spazio anche per Contini e Delpupo, in luogo di Luvumbo e Kouda, ma i rossoblù non pungono. L'Empoli si fa vedere con Klimavicius (grande chiusura di Carboni), Baldanzi e Degli Innocenti, ma Ciocci è perfetto. Finisce con un salomonico pareggio, sabato alle 11 ad Asseminello arriverà la Juventus fresca di vittoria nel derby.



IL TABELLINO

EMPOLI (4-3-3): Pratelli; Donati, Rizza, Asllani, Siniega; Pezzola, Belardinelli (66′ Sidibe), Degli Innocenti; Lipari (66′ Ekong), Baldanzi, Klimavicius (82′ Martini). A disp. Biagini, Morelli, Indragoli, Simic, Bozhanaj, Fazzini, Toccafondi, Lombardi, Brkic. All. Buscè

CAGLIARI (4-2-3-1): Ciocci; Zallu, Boccia, Carboni, Cusumano; Conti, Kourfalidis (57′ Schirru); Luvumbo (65′ Contini), Cavuoti (57′ Desogus), Tramoni; Kouda (65′ Delpupo). A disp. D’Aniello, Iovu, Palomba, Sulis, Piga, Guadagnoli, Sangowski. All. Carrus (Agostini squalificato)

Ammoniti: Kouda, Rizza, Baldanzi, Pezzola, Schirru

Reti: 23′ Carboni, 55′ Asllani