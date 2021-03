Agostini: "Prestazione di livello"

06 mar 2021

Inevitabile amarezza nelle parole di Alessandro Agostini al termine di Cagliari-Sampdoria, finita 1-1 con i suoi ragazzi padroni del campo e raggiunti su rigore allo scoccare del 90'. Il mister si concentra però sulla prestazione e la maturità di un gruppo che continua a migliorare sotto tutti i punti di vista.

A UN PASSO DAL TRAGUARDO

“Quando pareggi una partita in questo modo è normale che, soprattutto a caldo, ci siano rabbia e rimpianto per due punti in più che avremmo meritato e avrebbero dato ulteriore brillantezza non solo alla classifica ma al lavoro quotidiano di questo gruppo e del mio staff. Io però devo e voglio analizzare le cose nel complesso, e allora bisogna sottolineare una prestazione ancora una volta solida, sempre più matura, che al di là della mancata vittoria conferma quanto di buono si vede costantemente da quando siamo ripartiti”.

COMANDO E OCCASIONI DA GOL

“Abbiamo cercato di fare la partita sin dal principio, siamo riusciti a tenere testa da un avversario molto forte sotto tutti i punti di vista, del resto la classifica parla chiaro. Ai punti avremmo meritato di vincerla e di segnare molto prima dell’ultimo quarto d’ora. Il nostro percorso di crescita passa, come dico sempre, dalla cura del particolare, dall’attenzione nei momenti chiave, davanti alla porta come nella nostra area di rigore. Torniamo al lavoro con rinnovata consapevolezza, non c’è tempo per guardare indietro perché si va subito in campo e dobbiamo farci trovare pronti. Questi ragazzi stanno dimostrando che valgono tanto, e non ho mai avuto dubbi su questo anche nei momenti più complicati”.