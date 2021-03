Pareggio per la Primavera

06 mar 2021

Pareggio con amarezza per la Primavera rossoblù, raggiunto dalla Sampdoria al 90' con il rigore di Marrale che ha impattato il vantaggio firmato al 77' di Luvumbo. Prosegue con un rallentamento la scia positiva dei ragazzi di Alessandro Agostini, ancora una volta pimpanti e coriacei, bravi a fare la partita sin dall'inizio seppur incapaci di concretizzare diverse opportunità nitide per sbloccare il risultato.

LE FORMAZIONI

Carboni e Boccia al centro della difesa, Zallu e Cusumano terzini, in mediana Schirru e Kourfalidis col trio Desogus, Delpupo, Tramoni dietro Contini. Nella Sampdoria guidano Prelec e Francofonte.

PRIMO TEMPO COMBATTUTO

Ci prova Delpupo, al 14', a pungere con l'incornata che finisce alta, poi in mezzo a tanto combattere è Contini che al 24' calcia fuori di poco. La Sampdoria si limita a qualche iniziativa di Francofonte, pregevole ma senza paure per Ciocci, mentre al 34' Contini fallisce un'enorme doppia chance: scappa via sulla trequarti rubando palla al difensore, poi calcia sul portiere prima e sul difensore appostato sulla linea poi.

RIPRESA A SENSO UNICO

Il Cagliari controlla bene e a tratti domina, così al 50' Delpupo fa tutto bene, dribbla il portiere ma viene ancora fermato sulla linea dopo non essere stato rapido nel depositare in porta. Occasioni in serie: al 53' Cusumano incorna, il portiere salva sventando la rete, col guardalinee che giudica la palla non entrata del tutto. La girandola dei cambi spezza i ritmi, Agostini viene espulso per proteste al 66', Cavuoti da fuori non trova il bersaglio, poi al 77' guida splendidamente la transizione e imbuca per Luvumbo, che trafigge il portiere in uscita. Ci sono spazi per i rossoblù, la Samp preme, al 90' Schirru atterra l'avversario ed è rigore, che Marrale non sbaglia.





TABELLINO | CAGLIARI-SAMPDORIA 1-1



Cagliari: Ciocci, Zallu, Cusumano, Boccia, Carboni, Schirru, Desogus (76' Luvumbo), Kourfalidis, Contini, Delpupo (76' Kouda), Tramoni (62' Cavuoti ). A disposizione: D'Aniello, Fusco, Adamo, Iovu, Palomba, Piga, Sulis, Sangowski, Guadagnoli. All. Agostini



Sampdoria: Zovko, Angelieri, Oberto, Yepes, Siatounis (86' Pedicillo), Giordano, Ercolano (86' Marrale), Francofonte (55' Somma), Prelec, Trimboli, Gaggero (76' Di Stefano). A disposizione: Gentile, Napoli, Paoletti, Brentani, Canovi, Hermansen, Sepe, Montevago. All. Tufano



Arbitro: Maranesi di Ciampino



Marcatori: 77' Luvumbo (C), 89' rig. Marrale (S)



Ammoniti: Cusumano (C), Francofonte (S), Carboni (C), Yepes (S)



Espulso: 85' Trimboli (S)