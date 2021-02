Primavera, altra vittoria esterna

26 feb 2021

+ -

La Primavera rossoblù vince ancora, lo fa nuovamente fuori casa dopo il colpo di Ferrara realizzato lunedì scorso. Nell'anticipo della dodicesima giornata, i ragazzi di Alessandro Agostini espugnano infatti il campo della Lazio, battuta 2-1 grazie a due autoreti in avvio e chiusura di primo tempo, inframezzate dal momentaneo pareggio biancoceleste.

LE FORMAZIONI

Senza lo squalificato Palomba, al centro della difesa c'è ancora Carboni con Cusumano, mentre Boccia e Michelotti sono gli esterni. In mezzo al campo Kourfalidis e Conti, il trio Desogus-Delpupo-Tramoni alle spalle di Contini.

SUBITO SCINTILLE

Passano pochi minuti e il Cagliari e già molto attivo dalle parti della retroguardia laziale, con il mancino di Conti a ispirare e creare situazioni ficcanti. Su una di queste, Czyz manda nella sua porta proprio il traversone da fermo di Conti. Siamo al 7' e il Cagliari è già in vantaggio, ma al 13' Cerbara sfrutta l'assist di Tare e trafigge Ciocci con potenza e precisione.

BATTAGLIA E NUOVO VANTAGGIO

Al 23' Cusumano incorna e colpisce il palo, senza che nessuno sotto porta riesca a firmare il gol. Il Cagliari fa la partita in lungo e in largo, trovando spazi in profondità soprattutto con Contini (bel tiro a giro al 33' su servizio ancora di Conti su punizione), mentre Ciocci è attento sulla stoccata di Shehu. Quando il primo tempo sembra destinato all'1-1, ecco l'ennesimo uno contro uno di Desogus sulla sinistra, cross basso che Pica mette alle spalle dell'incolpevole Furlanetto.

RIPRESA DI MARCA CAGLIARITANA

Al 53' Delpupo è bravo a respingere col corpo l'incornata di Armini, poi è solo Cagliari: al 60' Conti pennella la punizione ma Furlanetto vola, quindi una lotta senza esclusione di colpi (e di cartellini gialli per entrambe) che però non vede troppe occasioni da gol. Il finale è tutto rossoblù: Luvumbo per due volte si accende e calcia fuori, poi Kouda viene fermato sul più bello dal portiere. La Lazio preme in modo confuso, ma le mischie non bastano per cambiare il destino che parla di Cagliari ancora vincente e ora a quota 16, a ridosso della zona nobile e con quella calda un po' più lontana.

IL TABELLINO

LAZIO-CAGLIARI 1-2

Lazio: Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Pica (90' Migliorati), Ndrecka; D. Anderson (77' Cesaroni), Bertini, Czyz (77' Guerini); Shehu (64' Nasri); Tare, Cerbara. A disp.: Pereira, Peruzzi, Zaghini, T. Marino, Ferrante, Campagna. All.: Menichini

Cagliari: Ciocci; Boccia, Cusumano (55' Zallu), Carboni, Michelotti; Conti (73' Schirru), Kourfalidis; Desogus (87' Cavuoti), Delpupo (73' Kouda), Tramoni (55' Luvumbo); Contini. A disp.: D’Aniello, Iovu, Piga, Sulis, Sangowski, Guadagnoli. All.: Agostini

Ammoniti: Shehu (L), Kourfalidis (C), Boccia (C), Bertini (L), Michelotti (C), Nasri (L), Kouda (C)

Arbitro: Luca Angelucci (Foligno). Assistenti: Tiziana Trasciatti (Foligno) e Mirco Carpi Melchiorre (Orvieto).

Reti: 7' aut. Czyz (C), 14' Cerbara (L), 45+2' aut. Pica (C)