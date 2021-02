Agostini: “Una gioia enorme”

22 feb 2021

Un successo che riempie il cuore, aiuta il morale e la classifica. Questo è il 2-1 della Primavera rossoblù in casa della Spal, maturato al termine di una partita di enorme elettricità e decisa dal colpo di testa di Carboni a fil di sirena. Lo sa bene Alessandro Agostini, che a freddo analizza quanto visto sul prato ferrarese.

LAVORO DI SQUADRA

“Se in passato, nel corso di queste settimane, mi premeva molto sottolineare l’enorme impegno e la dedizione di questi ragazzi, oggi a maggior ragione bisogna ribadire i ringraziamenti e gli elogi ad un gruppo davvero pieno di energie. Lavorare con questi atleti è gratificante, la gioia di oggi ci ripaga di tante giornate di lavoro, nelle difficoltà, nella voglia di superarsi e migliorarsi a livello individuale e di squadra. Voglio sottolineare che questo atteggiamento lo abbiamo dentro tutti: lo staff tecnico che mi supporta con grande professionalità incidendo sui dettagli, i dirigenti che lavorano al nostro fianco, i magazzinieri che ci permettono di andare in campo quotidianamente e nelle partite ufficiali”.

L'ANALISI DELLA GARA

“Siamo partiti forte, sbloccandola e andando davvero ad un passo dal raddoppio, poi la Spal è venuta fuori con le qualità che tutti conosciamo e ci ha creato qualche problema, arrivando al pareggio e subito dopo il gol. Bravi noi a non disunirci, a soffrire quando necessario, con compattezza e unità di intenti, poi credo che nella seconda parte della ripresa sia tornato il Cagliari e alla fine la nostra vittoria ci stia. Ottenerla così, all’ultimo tuffo, è qualcosa di straordinario a livello emotivo. Anche per le ultime ore che abbiamo passato”.

DEDICATA AD ANDREA

E allora la dedica e il messaggio sono tutti per Andrea Cossu, già omaggiato e ricordato in campo con la maglia in suo onore. “Abbiamo giocato anche per lui, spinti anche dal suo amore enorme per questi colori. Siamo tutti al suo fianco in questa battaglia, lo vogliamo presto nel nostro gruppo, nel nostro ambiente, a lottare e gioire con noi come avrebbe fatto anche oggi”.