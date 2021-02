Colpo della Primavera

22 feb 2021

Acuto pesantissimo, per il morale e per la classifica, della Primavera rossoblù, che vince nel posticipo mattutino del lunedì in casa della quotata Spal, protagonista di un grande avvio di stagione. Sul campo ferrarese sardi avanti con il solito Contini e raggiunti alla mezzora da Moro, poi l’incornata di Carboni all’ultimo istante per tre punti di peso specifico notevole.

LE FORMAZIONI

Agostini non lascia il suo 4-2-4 con Contini davanti e Delpupo a sostegno, Luvumbo e Desogus ai lati. In difesa c’è Carboni, che può così acquisire minutaggio e ritmo partita, accanto a Palomba, con capitan Boccia e Michelotti terzini. In mezzo Conti-Kourfalidis a fare da diga.

SUBITO CONTINI

Partono forte i rossoblù, passano pochi secondi e Contini scalda i guanti di Galeotti con un tiro dal limite. Al 14’ è vantaggio: Desogus e Delpupo rifiniscono, Contini col sinistro non perdona ed esplode la gioia del gruppo in zona panchina, con maglia numero 7 e dedica per Andrea Cossu: “Siamo tutti con te!”. Al 17’ l’enorme occasione per raddoppiare: Contini scappa verso la porta, a tu per tu col portiere tocca per Desogus che deposita in rete ma arrivano difensore e portiere a strozzare l’urlo. La Spal si sveglia e inizia a premere, sfiora il pareggio che trova al 30’ con un gran tiro a giro di Moro, imparabile per Ciocci. Al 33’ è Ellertsson di tacco a sfiorare il 2-1, prima che il riposo irrompa a spezzare il ritmo.

RIPRESA CON PATHOS

Il secondo tempo vive di calma fino alla metà, quando la Spal si impone tenendo il pallino, anche se Ciocci non deve tremare granché. Sono anzi i rossoblù a incidere nell’ultimo quarto d’ora: Desogus al 74’ va via in dribbling e per poco non si procura il rigore, al 78’ Contini manda alto, imitato due minuti dopo da Tramoni su assistenza di Kouda e rinvio sporco della difesa. All’83’ Contini viene imbeccato con una magia di Conti da metà campo, ma l’esterno è fuori misura. All’88’ Kourfalidis calcia sull’esterno della rete dopo l’ennesima irruzione in area di Desogus. E all’89’ per poco non arriva la beffa: tiro dal limite di Ellertsson, Ciocci vola a sinistra e manda sul palo interno prima di bloccare.

ESPLOSIONE FINALE

Tutto sembra parlare di pareggio quando nel recupero la lotta si fa confusa, con Palomba che viene espulso al 92’ per il secondo giallo causato da un provvidenziale fallo in campo aperto su Yebre. Ma al 94’ ecco la gioia: punizione dalla trequarti di Conti, respinta difensiva, scarico su Desogus, cross col destro dopo l’uno contro uno e Carboni, rimasto in proiezione offensiva, incorna il gol-vittoria.

Una esplosione enorme dopo un weekend difficile per tutti, la dedica per Andrea Cossu che lotta in ospedale, tre punti che per la truppa di Agostini valgono oro non solo in classifica ma soprattutto nel percorso di crescita intrapreso.

IL TABELLINO

Spal: Galeotti; Iskra (80' Owolabi), Yabre, Peda, Raitanen, Colyn (69' Semprini), Viviani (60' Zanchetta), Elletrsson, Moro (80' Savona), Seck, Cuellar (69' Carrà). A disposizione: Rigon, Alcides, Borsoi, Simonetta, Campagna, Pinotti, Csinger. All. Giuseppe Scurto



Cagliari (4-2-3-1): Ciocci; Palomba, Boccia, Carboni, Michelotti; Conti, Kourfalidis; Desogus, Delpupo (60' Kouda), Luvumbo (60' Tramoni); Contini. A disposizione: D'Aniello, Iovu, Zallu, Cusumano, Schirru, Cavuoti, Sangowski. All. Alessandro Agostini



Arbitro: Giordano di Novara



Marcatori: 14' Contini (C), 30' Moro (S), 94' Carboni (C)



Ammoniti: Iskra (S), Delpupo (C), Palomba (C), Yabre (S). Moro (S)



Espulso: 92' Palomba (C)



* foto in alto: Spal - Gandolfi