Agostini: "Segnali positivi"

17 feb 2021

Un’altra dimostrazione di solidità e voglia di lottare sino all’ultimo. La Primavera di Alessandro Agostini continua a crescere e ottiene un risultato positivo e di prestigio, il 2-2 contro la Roma, che vale per la classifica ma soprattutto per il morale e l’aumento della consapevolezza nell’ambito del percorso di crescita. A fine gara, il tecnico rossoblù analizza la prova dei suoi guardando alla prestazione ad ampio raggio.

SQUADRA SUL PEZZO

“Mi è piaciuta l’attenzione con la quale siamo stati dentro la partita, abbiamo iniziato forte e con grande applicazione, era fondamentale farlo davanti ad un avversario molto forte che non ti perdona. Nel primo tempo abbiamo tenuto il pallino e se fossimo andati al riposo con più di un gol di vantaggio non ci sarebbe stato nulla da dire, occasioni e mole di gioco alla mano. Nella ripresa loro sono venuti fuori per cercare il pareggio, stavamo gestendola molto bene anche al cospetto della loro pressione, peccato perché qualche sbavatura ci costa ancora una volta cara. Sicuramente dobbiamo maturare nella gestione dei momenti, ancora una volta non portiamo a casa i tre punti da risultato di vantaggio, è uno step in avanti che dobbiamo fare”.

BRAVI A NON MOLLARE

“Credo che uno dei segnali più belli sia proprio quello di essere riusciti a reagire al loro pareggio, resistendo e controbattendo colpo su colpo. La Roma ha grande fisicità e una rosa molto lunga, era normale che fino all’ultimo ci impensierissero. Dobbiamo continuare su questa strada, come dico sempre la crescita passa dal lavoro e dall’attenzione ai particolari, oggi abbiamo fatto un altro passo ma bisogna rimanere concentrati perché il campionato ci impone di tornare subito in campo”.

LA PRIMA DI ZITO

“Luvumbo ha mostrato l’atteggiamento giusto, quello che gli chiedevamo. Si sta mettendo a disposizione con voglia di imparare e lavorare, dobbiamo ancora conoscerci reciprocamente, ha qualità e velocità ma sta apprendendo un calcio e un contesto del tutto nuovi. C'è bisogno di tempo come con tutti gli altri ragazzi di quest’età”.

KLAVAN CON I RAGAZZI

"Ci tengo a ringraziare Ragnar per la professionalità e la disponibilità con le quali si è calato nella nostra realtà. Non è scontato che un professionista esperto e dalla carriera che lui può vantare arrivi in una Primavera e si metta a disposizione in questo modo, dando una grossa mano ai ragazzi e insegnando qualcosa della quale potranno fare tesoro".