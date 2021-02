Bel pari per la Primavera

17 feb 2021

Ad Asseminello la Primavera rossoblù coglie un bel pareggio al cospetto della Roma capolista e sale a quota 10 in classifica dopo altrettante gare disputate. Una gara elettrica e sempre foriera di emozioni, quella di questo pomeriggio, con il Cagliari subito avanti grazie a Kouda e raggiunto da Tall nella ripresa. Poi di nuovo in vantaggio col rigore di Contini, ma pareggio finale a firma di Satriano.

LE FORMAZIONI

Agostini lancia dall'inizio Zito Luvumbo, alla prima presenza assoluta con la maglia del Cagliari, e utilizza Ragnar Klavan, aggregato per recuperare minutaggio e ritmo partita. Torna capitan Boccia, mentre Delpupo e Tramoni sono in panchina a beneficio di Desogus e Kouda.

SUBITO KOUDA

Il Cagliari fa la partita, la approccia bene e al 12' Kouda irrompe in area, dribbla il portiere e infila in porta col mancino per l'1-0. La Roma reagisce ma trova in Palomba e Michelotti due baluardi insuperabili, poi al 30' Conti su punizione impegna severamente Boer, bravo a respingere. Al 38' è Contini a destreggiarsi in area e calciare alto di poco col mancino. L'unica sortita romanista arriva nel finale, ma Palomba prima e Klavan poi mettono fuori.

REAZIONE ROMA

I capitolini impattano al 68': pallone lungo che Tall capitalizza beffando Palomba e Ciocci. La partita si ravviva ulteriormente, Ciocci è miracoloso al 79' in due occasioni e all'83' Tramoni si accende e procura il rigore che Contini trasforma con freddezza. La trincea rossoblù resiste fino al secondo minuto di recupero, quando sugli sviluppi di corner Satriano fredda i ragazzi di Agostini senza scalfire la bontà del loro lavoro.

IL TABELLINO

Cagliari: Ciocci, Palomba, Michelotti, Boccia, Conti, Klavan, Desogus (60' Tramoni), Kourfalidis (86' Schirru), Contini, Kouda (60' Delpupo), Luvumbo (78' Zallu). A disposizione: D'Aniello, Fusco, Piga, Sulis, Cusumano, Iovu, Cavuoti, Sangowski. All. Agostini



Roma: Boer, Tomassini, Feratovic (75' Buttaro), Ndiaye, Vicario (75' Rocchetti), Tripi, Podgoreanu (80' Cassano), Darboe, Tall, Bove (69' Zalewski), Ciervo(80' Satriano). A disposizione: Mastrantonio, Milan, Bianchino, Milanese, Vetkal, Volpato, Tahirovic. All. De Rossi



Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore



Marcatori: 12' Kouda (C), 68' Tall (R), 82' rig. Contini (C), 92' Satriano (R)



Ammoniti: Kouda (C), Feratovic (R), Michelotti (C), Tall (R)