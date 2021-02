Primavera, i convocati

16 feb 2021

Prosegue a ritmi serrati il cammino della Primavera rossoblù, che nel turno infrasettimanale ospita la Roma capolista. Appuntamento mercoledì alle 15 ad Asseminello, con l'obiettivo di riprendere al cospetto di un avversario di altissimo livello la scia positiva interrotta nell'ultima, sfortunata gara interna. La sfida contro i giallorossi sarà trasmessa in diretta da Sportitalia, sul canale interattivo "Si Solo Calcio" e sull'app dell'emittente.

Mister Agostini deve ancora rinunciare a diversi elementi infortunati ma ritrova capitan Salvatore Boccia, di nuovo a disposizione dopo un paio di partite saltate in seguito alla noia muscolare che l'aveva fermato dopo pochi minuti della gara contro l'Inter. Prima convocazione in rossoblù per Zito Luvumbo: il classe 2002 angolano, inserito nella Top100 FIFA dei calciatori più promettenti, sarà dunque un'arma in più per la fase offensiva, ancora orfana degli acciaccati Masala e Piroddi. Convocato anche Ragnar Klavan, al fine di ritrovare il ritmo partita e mettere così minuti nelle gambe.

"Inutile dire che di fronte avremo un rivale molto forte, come dicono i valori della rosa e la classifica", esordisce Agostini. "Noi dobbiamo guardare in casa nostra, a quanto valiamo e a ciò su cui lavoriamo giorno dopo giorno ormai da tempo, questo ci deve dare la fiducia e la consapevolezza necessarie. La sconfitta contro il Genoa ci ha lasciato molta amarezza e rabbia che dovremo essere bravi a trasmettere in campo, sarà fondamentale avere attenzione ad ogni dettaglio della partita, sin dal fischio d'inizio, per eliminare gli errori che sabato scorso ci sono costati cari e che a maggior ragione contro la capolista non puoi permetterti".





LA LISTA DEI CONVOCATI:

Portieri: Ciocci, D'Aniello, Fusco

Difensori: Boccia, Cusumano, Iovu, Klavan, Michelotti, Palomba, Piga, Sulis, Zallu

Centrocampisti: Cavuoti, Conti, Kouda, Kourfalidis, Schirru, Tramoni

Attaccanti: Contini, Delpupo, Desogus, Luvumbo, Sangowski