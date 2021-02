Primavera battuta

13 feb 2021

Prima battuta d'arresto dopo la sosta per la Primavera rossoblù, che cede per 3-2 ad Asseminello contro il Genoa nel recupero della sesta giornata. Sconfitta che arriva al termine di un match scorbutico, con i liguri predominanti nella prima frazione e il forte riscatto isolano nella ripresa, condizionata dal vento. Dopo la rete di Kallon in avvio, rimonta Cagliari firmata da un'autorete di Boli e dal solito Contini, quindi il contro-sorpasso genoano con la doppietta di Besaggio.

LA FORMAZIONE

Privo di capitan Boccia e di Masala, oltre allo squalificato Sulis e agli altri infortunati Manca, Piroddi, Iovu e Spanu, Agostini conferma Zallu sulla destra della difesa e riporta Michelotti a sinistra, con Palomba e Cusumano centrali. In mezzo al campo Conti e Kourfalidis, il trio Tramoni-Delpupo-Desogus dietro Contini.

INIZIO COMPLICATO

Il Genoa fa la partita nella prima frazione e al 9' è già in vantaggio, con Kallon bravo a freddare Ciocci dal limite calciando di sinistro. Il Cagliari cerca la via del pareggio ma fatica a creare opportunità, mentre il Genoa tiene il pallino pur senza impensierire il portiere di casa. Al 29' Besaggio manda alto dal limite, così come fa al 38' su punizione, quindi al 42' la grande iniziativa di Delpupo che si mette in proprio sulla sinistra ma trova la respinta di Tonoli al potente tiro mancino. In chiusura di tempo è superlativo Ciocci, che disinnesca una mischia furibonda seguente alla punizione a due in area concessa per un retropassaggio al limite.

RISCOSSA CAGLIARI

Agostini cambia qualcosa e la sua squadra, spinta anche dal vento, si riversa in area ligure. Al 49' Boli mette nella propria porta un cross da destra ed è 1-1, al 52' la carica del Cagliari esplode con il 2-1 di Contini, bravo a controllare in campo aperto e fulminare il portiere. Passano però due minuti e Besaggio, ben imbeccato da Boli, pareggia a coronamento di una bella ripartenza. La gara si mette in equilibrio, l'agonismo arriva ai massimi e inizia la girandola delle sostituzioni. Il gol-vittoria arriva al 72', quando l'ennesimo contropiede del Genoa vede ancora Besaggio segnare sotto misura. Il forcing finale non porta frutti, nonostante al 74' Contini provochi l'espulsione di Piccardo con una delle sue fughe verso la porta, e così il confuso finale sancisce una amara sconfitta.



IL TABELLINO

Cagliari: Ciocci, Zallu, Michelotti, Palomba, Cusumano (77' Sangowski), Conti (69' Cavuoti), Desogus (58' Kouda), Kourfalidis, Contini, Delpupo, Tramoni (46' Schirru). A disposizione: D'Aniello, Fusco, Piga, Adamo. All. Agostini

Genoa: Tononi, Boli, Boci, Serpre, Dumbravanu, Piccardo, Cenci, Sadiku, Estrella, Besaggio, Kallon. A disposizione: Della Pina, Corci, De Angelis, Zaccone, Marcandelli, Gjini, Maglione, Turchet, G.Conti, Della Pietra. All. Chiappino

Arbitro: Carrione di Castellamare di Stabia

Reti: 8' Kallon (G), 49' aut. Boli (C), 52' Contini (C), 54' e 72' Besaggio (G)

Ammoniti: Contini (C), Conti (C), Schirru (C), Sadiku (G), Cenci (G)

Espulsi: Piccardo(G)