Primavera, i convocati

12 feb 2021

Primavera rossoblù in campo sabato alle 11, sul prato del "Campioni d'Italia 1969-70" di Asseminello, nel recupero della sesta giornata del girone d'andata. Avversario dei ragazzi di Alessandro Agostini il Genoa, reduce dal pareggio contro la Juventus.

Torna a disposizione Conti, assente a Torino, mentre mancherà lo squalificato Sulis. Out per infortunio Boccia, Masala, Iovu, Spanu, Piroddi e Masala, oltre al lungodegente Manca.

"Vogliamo onorare al meglio questa nuova sfida casalinga, siamo in striscia positiva e dobbiamo proseguire su questa strada", spiega Agostini alla vigilia. "Il Genoa è squadra solida, parlano le prestazioni che hanno fatto, noi dovremo essere concentrati e tenaci nell'inseguire con ogni energia un risultato importante per la classifica e per l'autostima. A Torino siamo cresciuti ulteriormente, ma il percorso è ancora molto lungo e non dobbiamo abbassare la tensione".



LA LISTA DEI CONVOCATI:

Portieri: Ciocci, D'Aniello, Fusco



Difensori: Adamo, Cusumano, Michelotti, Palomba, Piga, Zallu



Centrocampisti: Cavuoti, Conti, Kouda, Kourfalidis, Schirru, Tramoni



Attaccanti: Contini, Delpupo, Desogus, Sangowski