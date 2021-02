Agostini: "Compatti e sul pezzo"

10 feb 2021

Ancora una prestazione convincente, sulla strada della crescita collettiva, per la Primavera di Alessandro Agostini, che torna da Torino con un punto di valore specifico ulteriormente rilevante alla luce dell'andamento di una gara spigolosa e densa di momenti topici.

IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO

"Ci aspettavamo una gara tosta, contro un avversario che ha qualità, fisicità e tanta voglia di fare punti", analizza il mister rossoblù. "Sono contento di come si sono comportati i ragazzi nelle difficoltà che hanno dovuto affrontare: compattandosi, leggendo i momenti, rimanendo sempre sul pezzo e ribattendo colpo su colpo anche in inferiorità numerica. Eravamo stati bravi a metterla nei binari migliori, peccato per i due episodi decisivi, come l'espulsione e il rigore, ma questo è il calcio".

TUTTI AFFIDABILI

"Abbiamo giocoforza cambiato qualcosa, sono soddisfatto perché tanti ragazzi che oggi hanno avuto l'opportunità di mettersi in mostra hanno fatto vedere che possiamo benissimo contare su di loro. Questo è l'atteggiamento giusto, lo stiamo confermando di partita in partita e bisogna proseguire su questa strada, sapendo che ogni volta sarà dura, per noi ma anche per i nostri avversari".

LA PRIMA DI JAKUB

"Sangowski? E' entrato bene, ci ha subito dato una mano nelle due fasi e si è messo in evidenza. Peccato perché il gol nel finale sarebbe stata la ciliegina sulla torta per tutti, ma va benissimo così".