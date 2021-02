Primavera, pari a Torino

10 feb 2021

La Primavera rossoblù prosegue sulla scia positiva post-ripresa del campionato e ottiene il secondo pareggio consecutivo (ancora per 1-1) in casa del Torino. Subito avanti (al 12') con Desogus, i ragazzi di Alessandro Agostini giocano bene ma rimangono in inferiorità numerica nel cuore del primo tempo per il doppio giallo comminato a Sulis, poi ad inizio ripresa il rigore di Greco sancisce una parità che però vacilla sino all'ultimo istante di fronte ai tentativi di entrambe le squadre.

SUBITO DESOGUS

Il Torino sembra voler mettere in chiaro le cose ma è il Cagliari a mostrarsi subito ficcante con i suoi elementi offensivi. Così, dopo alcuni assalti csalinghi, il contropiede di Masala è perfetto come l'assist per Desogus, bravo a controllare e colpire col destro per l'1-0.

ROSSO PER SULIS

La squadra di Cottafava si fa pericolosa ma Ciocci e Zallu sono bravi a chiudere in un paio di occasioni, poi al 36' arriva il secondo intervento di Sulis, punito da un arbitro che sin dal primo momento aveva adottato un metro severo e inflessibile con entrambe le compagini. Il match cambia, Agostini sistema l'assetto con Cusumano al centro della difesa, Michelotti di nuovo a sinistra e Desogus richiamato in panchina. Il primo tempo finisce senza altri sussulti.

PARI TORO

Agostini interviene nell'intervallo con Kourfalidis al posto di Masala, poco dopo Delpupo per Cavuoti, ma al 56' Contini provoca il rigore del pareggio, realizzato da Greco. La gara si fa tosta, la truppa isolana si chiude in modo compatto e viene protetta da Ciocci, decisivo con interventi precisi, fino al miracolo dell'84' quando vola a togliere dal "sette" il tiro di Horvath (che al 78' aveva anche colpito il palo da fuori). Intanto c'era stato spazio per il debutto di Jakub Sangowski, bravissimo al 73' nel mettersi in proprio in slalom venendo chiuso in corner. Ma è in pieno recupero che il polacco ha la grande chance: ottimo controllo, dribbling e tiro sul secondo palo che il portiere respinge strozzando l'urlo per la vittoria.

Sabato alle 11 si torna in campo, ad Asseminello arriverà il Genoa per il recupero della sesta giornata del Primavera 1.



IL TABELLINO

Torino: Sava, Aceto (76' Favale), Celesia, Kryeziu, Spina, Greco, Foschi (46' Todisco), Karamoko (46' Tesio), Vianni, Horvath (90' Oviszach), Lovaglio (85' Cancello). A disp.: Girelli, Portanova, Nagy, Larotonda, Continella, Fimognari, Gyimah. All. Cottafava

Cagliari: Ciocci, Zallu, Michelotti, Palomba, Schirru, Sulis, Desogus (36' Cusumano), Kouda (65' Piga), Contini (65' Sangowski), Cavuoti (54' Del Pupo), Masala (46' Kourfaidis). A disp.: D'Aniello, Adamo, Felleca, Tramoni. All. Agostini

Arbitro: Sig. Mobaldi di Macerata

Ammoniti: Masala (C), Horvath (T), Kourfalidis (C), Michelotti (C)

Espulso: Sulis (C) per doppia ammonizione

Reti: 12' Desogus (C), 56' rig. Greco (T)