Primavera, i convocati

09 feb 2021

+ -

Prosegue la marcia della Primavera rossoblù di Alessandro Agostini, che intensifica i ritmi del suo cammino e fa visita al Torino nella nona giornata di campionato, mercoledì alle ore 15. Impegno che si inserisce tra i due recuperi casalinghi delle gare rinviate a causa della pandemia da Covid-19: sabato scorso contro l'Inter è finita 1-1 mentre sabato prossimo arriverà il Genoa. La sfida in terra granata sarà trasmessa da Sportitalia sul canale Solo Calcio (premendo il tasto rosso della Smart TV), sul sito e sulla app dell'emittente.

I rossoblù sono a quota 8 punti, a +3 rispetto ai prossimi rivali. Intanto la gara contro l'Inter ha restituito un Cagliari ulteriormente cresciuto, capace di tenere testa ad una delle big fornendo una prestazione solida e battagliera, foriera di un punto prezioso. Certezze che aumentano e che andranno legittimate a Torino, fronteggiando le difficoltà tecniche e tattiche, nonché quelle dovute alla stanchezza per gli impegni ravvicinati.

Mister Agostini è inoltre alle prese con diverse assenze. "Non siamo certo al completo - spiega - ma il calendario impone di giocare spesso e dobbiamo farci trovare pronti. Non è semplice quando parliamo di ragazzi in questa fase del percorso agonistico, ma abbiamo l'obbligo di continuare a fare il massimo per quanto riguarda applicazione e intensità. Lavoriamo per migliorare giorno dopo giorno e sul campo i progressi si notano, questi ragazzi meritano grandi elogi, ma siamo solo all'inizio di un progetto. Mettiamo la testa sulla prossima sfida puntando come sempre ad ottenere il massimo, poi dopo il fischio finale tireremo le somme".



LA LISTA DEI CONVOCATI:



Portieri: Ciocci, D'Aniello



Difensori: Adamo, Cusumano, Felleca, Michelotti, Palomba, Piga, Sulis, Zallu



Centrocampisti: Cavuoti, Kouda, Kourfalidis, Schirru, Tramoni



Attaccanti: Contini, Delpupo, Desogus, Masala, Sangowski