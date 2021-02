Agostini: "Prestazione solida"

06 feb 2021

+ -

Una squadra in crescita e sempre più matura. Alessandro Agostini plaude ancora una volta ai suoi ragazzi e commenta l'1-1 casalingo contro l'Inter maturato con un rigore per parte.

MIGLIORAMENTO COSTANTE

"Una volta di più bisogna ringraziare questo gruppo e dire a ognuno "bravo" per quanto sta dando in ogni allenamento e poi nella partita, indipendentemente da quanto viene impiegato. Avevamo di fronte una grande squadra, siamo partiti fortissimo e dopo trenta secondi eravamo davanti alla porta, una volta tornati in parità il match si è messo in grande equilibrio ma siamo rimasti lì con la testa e andiamo via con un buon punto. Ci sono partite che non bisogna perdere, se non puoi vincere, e quindi continuiamo sulla scia positiva guardando alla prossima".

TESTA AL TORINO

Il futuro si chiama Torino, in casa granata, già mercoledì. "Non sarà semplice, loro devono risalire la china come stiamo cercando di fare noi dopo un avvio non al top, come era impossibile che fosse visto il poco tempo a disposizione per lavorare prima della stagione. Si gioca tanto, ad alti ritmi, non siamo tantissimi ma non per questo dobbiamo lasciare qualcosa di intentato. Procediamo con fame, voglia di migliorare, di essere squadra e onorare i nostri colori e il nostro lavoro quotidiano".