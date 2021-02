Primavera, bel pareggio

06 feb 2021

+ -

Finisce 1-1 la sfida interna della Primavera rossoblù, che va subito in vantaggio con Contini dal dischetto ma viene raggiunta a metà primo tempo dal rigore di Fonseca. Una autentica battaglia fatta di agonismo e tattica regala dunque ai ragazzi di Alessandro Agostini il terzo risultato utile consecutivo, quarto (con tre vittorie) considerando il passaggio del turno in Coppa Italia. Ora la testa è rivolta a mercoledì, quando si farà visita al Torino per un altro turno di campionato.

SUBITO AVANTI

Pronti, via e Contini viene pescato in area, ma la sua conclusione sotto misura è chiuse in corner per un soffio. Il Cagliari fa la partita e rimane costantemente nella metà campo avversaria, così al 15' Desogus irrompe al limite dell'area conquistando il rigore: Contini calcia forte e centrale per l'1-0. Poco prima, al 10', l'Inter aveva dovuto sostituire il portiere per infortunio, con Rovida a sostituire Magri.

PARI INTER, BOCCIA OUT

Fonseca al 25' trasforma dal dischetto il rigore concesso per mani di Palomba, e al 28' capitan Boccia alza bandiera bianca per una noia muscolare alla coscia destra. La partita si fa molto bloccata e spigolosa, con le occasioni che latitano se si escludono i soliti slalom di Delpupo e Tramoni.

SECONDO TEMPO DI LOTTA

Non succede praticamente nulla per 15', poi Oristanio calcia prima fuori di poco e poi sui guantoni di Ciocci, sempre attento e preciso. Inizia la girandola delle sostituzioni, al 72' Kouda (appena entrato) si destreggia in area e il suo sinistro è alzato in angolo dal difensore. Sulla mischia seguente, da corner, i rossoblù non trovano il guizzo giusto. Il finale è fatto di contrasti, corsa, mischie e cross, ma senza che nessuno vada davvero vicino all'intera posta in palio.



IL TABELLINO

Cagliari: Ciocci, Palomba, Michelotti, Boccia (28' Sulis), Conti (70' Cavuoti), Cusumano, Desogus (46' Schirru), Kourfalidis, Contini (86' Masala), Delpupo, Tramoni (70' Kouda) A disp.: D'Aniello, Fusco, Iovu, Caddeo, Tahiri, Felleca, Sangowski. All.: Agostini

Inter: Magri (9' Rovida); Tonoli, Kinkoue, Sottini, Vezzoni; Casadei, Sangalli, Squizzato (71' Jurgens); Oristanio (71' Peschetola); Fonseca ( 45' Mirarchi), Satriano. A disp.: Moretti A., Fontanarosa, Radaelli, Goffi. All.: Madonna

Reti: 15' rig. Contini (C), 23' rig. Fonseca (I)

Ammoniti: Vezzoni (I), Palomba (C), Sangalli (I), Conti (C), Sottini (I)

Arbitro: Sig. Bitonti di Bologna