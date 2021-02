Primavera, i convocati

05 feb 2021

Alla caccia della terza gioia consecutiva, la quarta considerando anche la TIM Cup. La Primavera rossoblù guidata da Alessandro Agostini ospita (sabato ore 11) l’Inter nel recupero della quinta giornata di campionato, al cospetto della sesta in classifica che è reduce da una sconfitta in quel di Firenze. La gara sarà trasmessa in diretta da Sportitalia, sul canale 60 DTT, sul sito e l'app dell'emitennte.

I rossoblù sono ripartiti come meglio non potevano dopo la ripresa del torneo, con due vittorie consecutive contro Atalanta e Ascoli, più quella con il Bologna negli ottavi di finale di TIM Cup, mercoledì scorso. I nerazzurri hanno invece battuto 3-1 il Genoa nel recupero della quarta giornata e conquistato un punto tra Torino e Fiorentina.

Per i ragazzi di Agostini la grande voglia di continuare la bella scia intrapresa. Out Piroddi, aggregati anche Tahiri, Felleca e Caddeo, e prima convocazione per l'ultimo arrivato, il polacco Jakub Sangowski.

"Tutti gli elementi del mio gruppo hanno ottime qualità individuali", afferma Agostini alla vigilia ribadendo quanto detto dopo il 3-1 al Bologna. "Ma non è scontato che un giovane le accompagni a quelle comportamentali. Ci aspetta l’Inter e sappiamo che i nerazzurri sono una grande squadra, noi dobbiamo dare tutto quel che abbiamo, quando l’arbitro fischierà la fine faremo un bilancio su come ci siamo comportati. Come dico sempre, l'importante è mettere sul campo tutto ciò che abbiamo e proviamo quotidianamente".



LA LISTA DEI CONVOCATI:

Portieri: Ciocci, D'Aniello, Fusco

Difensori: Boccia, Cusumano, Felleca, Iovu, Michelotti, Palomba, Sulis

Centrocampisti: Caddeo, Cavuoti, Conti, Kouda, Kourfalidis, Schirru, Tahiri, Tramoni

Attaccanti: Contini, Delpupo, Desogus, Masala, Sangowski