Agostini: “Complimenti ai ragazzi”

Due vittorie di fila in campionato, adesso anche la qualificazione ai quarti di finale di TIM Cup a spese di una squadra coriacea e temibile come il Bologna. Il mister della Primavera rossoblù Alessandro Agostini è soddisfatto a giusta ragione, non solo per i risultati, ma anche per l’atteggiamento dimostrato dai suoi ragazzi “Sono stati straordinari. Oggi sono scesi in campo alcuni tra i giocatori meno impiegati, hanno fatto benissimo. Era una gara difficile, contro un’ottima squadra, lo dimostra la loro classifica, ma l’obiettivo era passare il turno e l’abbiamo centrato, siamo felicissimi. Questi ragazzi meritano tanto, si impegnano e lottano sino alla fine. Bisogna far loro i complimenti, ora bisogna proseguire su questa strada a testa alta e tenendo i piedi per terra”.

SQUADRA IN CRESCITA

“Ho apprezzato atteggiamento e impegno, è quel che vedo ogni giorno in allenamento. Tutti hanno ottime qualità individuali, ma non è scontato che un giovane le accompagni a quelle comportamentali. Stanno crescendo sotto tutti i punti di vista, i risultati si vedono sul campo”.

SABATO ARRIVA L’INTER

“Adesso concentriamoci sulla prossima gara, sabato ci aspetta l’Inter ad Asseminello nel recupero di campionato. Sappiamo che i nerazzurri sono una grande squadra, noi dobbiamo dare tutto quel che abbiamo, quando l’arbitro fischierà la fine faremo un bilancio. L’importante è mettere sul campo tutto di noi stessi”.