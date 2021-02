La Primavera passa il turno

03 feb 2021

Prosegue la striscia positiva del Cagliari Primavera: dopo i due successi di fila in campionato, è arrivata anche la qualificazione ai quarti di finale di TIM Cup. La squadra di Alessandro Agostini ha superato 3-1 il Bologna ad Asseminello negli ottavi giocati in gara unica. Risultato meritato, che ha visto un Cagliari autoritario e sicuro, di fronte ad un avversario di tutto rispetto, insediatosi nelle zone alte della classifica in campionato e reduce dal successo esterno ottenuto a spese del Genoa. Dopo un primo tempo equilibrato, con un paio di sporadiche chances da entrambe le parti, nella ripresa è uscito fuori il Cagliari, che ha fatto valere voglia di vincere e condizione atletica. Ora i rossoblù nei quarti troveranno la vincente della sfida tra Roma e Hellas Verona.

Alla partita ha assistito una rappresentanza della dirigenza e della prima squadra.

PRIME FASI INTERLOCUTORIE

Il Cagliari si schiera con D’Aniello tra i pali, difesa a quattro con Sulis, Boccia, Iovu e Michelotti, Schirru e Cavuoti cerniera di centrocampo, trio d’attacco con Masala, Kouda e Desogus alle spalle di Piroddi.

Primo tiro della gara è di Schirru dal 3’, alto. Poi ci prova Michelotti su punizione, stesso esito, Al 16’ Bologna insidioso, Fabretti si inserisce in area, il tiro è fiacco, para D’Aniello sicuro.

Gara equilibrata e combattuta, rare le occasioni. Al 19’ Masala da destra tenta un tiro a giro, blocca facilmente Prisco.

IOVU PERICOLOSO NEL GIOCO AEREO

Al 24’ su angolo di Schirru, Prisco esce a vuoto, salta Iovu che colpisce a fare da sponda, un difensore bolognese riesce in qualche modo a rinviare prima dell’arrivo di un giocatore cagliaritano.

Al 26’ penetrazione di Desogus all’interno dell’area, cross che però non trova nessun compagno pronto alla deviazione. Risposta ospite al 31’, Fabretti dalla sinistra mette in mezzo per Rocchi, tocco di prima intenzione che non trova la porta. Prima della fine del tempo, colpo di testa di Pagliuca su punizione di Fabretti, palla sul fondo.

DESOGUS SI GUADAGNA E TRASFORMA UN RIGORE

Il tempo si chiude a reti inviolate, risultato giusto per quel che si è visto sul campo.

Ripresa che parte col Cagliari all’attacco. Si fa vedere Desogus al 53’: spostato sulla sinistra, il “7” rossoblù sugli sviluppi di un angolo sfida Milani nell’uno contro uno, dribbling rapido e il difensore bolognese non può fare altro che buttarlo giù in area. Rigore, batte lo stesso Desogus che spiazza Prisco con un rasoterra alla destra del portiere. Entra subito Contini al posto di Piroddi.

La gioia è di breve durata, passa una manciata di minuti e il Bologna pareggia, merito di Pagliuca che scaraventa sotto la traversa su iniziativa di Rocchi sulla sinistra.

Il Cagliari non si scoraggia e riprendere a tessere la sua tela, Il Bologna si ripara nella sua metacampo, meno lucido e brillante che nella prima frazione. Dopo un sinistro di Cavuoti fuori di non molto, Agostini inserisce contemporaneamente Delpupo, Tramoni e Cusumano per Kouda, Masala e Sulis: siamo al 63’.

CONTINI RIPORTA IL CAGLIARI IN VANTAGGIO

Gianluca Contini fa le prove generali del gol al 73’: potente e precisa la sberla da fuori dell’attaccante, che pare destinata nell’angolo alto, bravissimo il portiere Prisco a volare sulla sua sinistra e alzare il pallone in angolo. Al 79’ però Contini non perdona: stop e tiro sotto l’incrocio, stavolta Prisco non ci può fare nulla.

AUTOGOL PER IL TRIS

Agostini alza il muro, inserendo Palomba per Cavuoti. Michelotti avanza la sua posizione: mossa vincente perché è lui a pressare Arnolfoli in fase offensiva, il terzino felsineo colpisce di testa all’indietro e sorprende il portiere Prisco che gli era uscito incontro: la deviazione si trasforma in una traiettoria beffarda per il 3-1 del Cagliari.

Attacca il Bologna con le forze residue negli ultimi minuti, ma la difesa del Cagliari tiene bene.

Turno superato, sabato arriva l’Inter ad Asseminellio per il recupero di campionato.

CAGLIARI: D’Aniello, Sulis (63’ Cusumano), Michelotti, Boccia, Schirru, Iovu, Desogus, Kouda (63’ Delpupo), Piroddi (54’ Contini), Cavuoti (83’ Palomba), Masala (63’ Tramoni) – In panchina Fusco, Ciocci, Felleca, Tahiri, Caddeo - All.: Agostini.

BOLOGNA: Prisco, Arnolfoli, Annan, Cudini, Greco, Milani, Cossalter (60’ Pietrelli), Roma (84’ Viviani), Pagliuca (84’ Vergani), Fabretti (66’ Sigurpalsson), Rocchi (66’ Rabbi) – In panchina Molla, Bagnolini, Montebugnoli, Farinelli, Cavina, Motolese - All.: Zauri.

ARBITRO: Perri di Roma.

RETI: 53’ Desogus rigore, 56’ Pagliuca, 79’ Contini, 86’ Arnolfoli autogol.