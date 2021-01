Agostini: "Continuiamo così"

30 gen 2021

Ovvia soddisfazione ma anche grande voglia di rimanere sul pezzo insieme ai suoi ragazzi. Alessandro Agostini plaude alla prestazione offerta contro l'Ascoli e guarda già alle prossime tappe, a cominciare da quella di mercoledì alle 12 contro il Bologna, negli ottavi di Primavera 1 TIM Cup.

PRESTAZIONE DI LIVELLO

"Ancora una volta dico bravi ai miei calciatori, sono stati perfetti oggi come in settimana per l'atteggiamento e l'applicazione. Non era semplice, non nascondo di avere avuto qualche timore per una sorta di sottovalutazione dell'avversario, vista la classifica e dato che venivamo da una vittoria pesante contro pronostico in trasferta. Invece siamo entrati subito al meglio senza far calare mai la concentrazione. Dobbiamo continuare così, non c'è nient'altro da fare se non lavorare come stiamo facendo".

SUBITO KOUDA

"Mi fa piacere che abbia subito trovato l'enorme gioia del gol al debutto, addirittura con una doppietta. Ha fatto un paio di allenamenti con noi, ci deve ancora conoscere e noi dobbiamo scoprirlo, però è venuto con la testa giusta e l'intenzione di mettersi a disposizione. Sa che deve crescere, come tutti i compagni".

GRUPPO IN MIGLIORAMENTO

"Ho sempre detto che il nostro percorso è del tutto nuovo rispetto al passato e c'è bisogno di tempo, quello che era mancato prima di tuffarci nel campionato. Adesso qualcosa si intravede, ma sappiamo bene che è molto presto e lungi da noi pensare di avere fatto chissà quale impresa. Ognuno sta dando il suo contributo, la duttilità di molti elementi e la dedizione mi permettono anche di cambiare in corsa come abbiamo fatto oggi ad un certo punto della gara. Mi piace lavorare con questi ragazzi, pensiamo gara dopo gara tenendo bene a mente i concetti tecnici, tattici e mentali per andare avanti in modo serio".

ORA LA COPPA

"Vogliamo affrontarla al meglio. Si tratta di una nuova tappa del nostro cammino, è una competizione importante e se vinci quattro partite vai in finale a giocarti un trofeo, basta questo per essere motivati. Pensiamo al Bologna, poi ci sarà l'Inter di nuovo in campionato e via tutto il resto".