Cinquina della Primavera

30 gen 2021

La Primavera rossoblù non abbassa la tensione e rinsalda il successo di una settimana fa battendo in casa l'Ascoli per 5-0. Un successo rotondo e mai in discussione, quello dei ragazzi di Alessandro Agostini, bravi a prendere subito in mano le redini chiudendo in goleada.

UN SOLO CAMBIO

Agostini conferma quasi totalmente la formazione di Bergamo, inserendo il solo Desogus al posto di Cavuoti. In panchina c'è Rachid Kouda, centrocampista classe 2002 arrivato in settimana, il quale entrerà e sarà subito grande protagonista assieme ad un gruppo oggi molto brillante.

SUBITO TRAMONI

Bastano due giri di lancette e i rossoblù sono già avanti: Desogus viene imbeccato da Delpupo dopo la riconquista della sfera, il numero 7 colpisce la traversa ma Tramoni in rovesciata firma sotto porta il vantaggio e il suo primo gol con la maglia del Cagliari. La superiorità degli isolani è legittimata dall'occasione che Delpupo sciupa al 10' da pochi passi, e al 18' Contini riceve il calcio d'angolo e infila col destro nell'angolino perfezionando al meglio schema e inserimento.

COMANDO CAGLIARI

A quel punto la gara si mette in discesa, soprattutto perché Boccia e compagni non calano mai d'intensità e controllano i ritmi, affondando quando possibile e necessario. L'Ascoli fa molto poco, quando calcia (due volte) Ciocci è sicuro nella respinta, così all'intervallo è 2-0 sotto gli occhi di buona parte del gruppo della prima squadra della dirigenza.

RIPRESA IN GOLEADA

Il tris arriva solo al 72', quando Contini dal dischetto trasforma in sicurezza il penalty concesso per fallo di mani. Prima, lo stesso Contini aveva tirato fuori di poco il pallonetto e poi calciato addosso al portiere. L'ultimo quarto d'ora è tutto della coppia Masala-Kouda, subentrati per lo scorcio finale: l'ala di Sorso è devastante palla al piede sulla destra, così allo scadere del tempo regolamentare sfugge e propizia la prima rete in rossoblù di Kouda col mancino infilato sul secondo palo. Palla al centro e ancora Kouda riceve sotto porta l'assist di Masala solo da spingere in porta.





IL TABELLINO | CAGLIARI-ASCOLI 5-0

Cagliari: Ciocci, Palomba, Michelotti, Boccia, Cusumano, Conti (57' Schirru), Kourfalidis, Contini (79' Piroddi), Delpupo (79' Kouda), Desogus (57' Cavuoti ), L. Tramoni (71' Masala). A disposizione: Cabras, D'Aniello, Iovu, Sulis. Allenatore: Alessandro Agostini.

Ascoli: Bolletta, Pulsoni, Gurini, Alagna, Markovic, Olivieri (80' Colistra), Cudjoe (46' Palazzino) Franzolini, Pozzessere (62' Riccardi), Lisi (52' Suliani), Intinacelli (62' Ibrahimi). A disposizione: Radano, Re, Luciani, Rosolino. Allenatore: Guillermo Abascal.

Arbitro: Maggio di Lodi; assistenti Ravera (Milano) e Landoni (Lodi)

Reti: 2' Tramoni (C), 18' e 70' rig. Contini (C), 90' e 92' Kouda

Ammoniti: Conti (C), Desogus (C), Suliani (A), Delpupo (C), Cavuoti (C), Gurini (A)