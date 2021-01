Impresa della Primavera

24 gen 2021

Splendida vittoria della Primavera rossoblù, che sbanca Zingonia, casa dell'Atalanta, e ottiene il primo successo stagionale nel giorno della ripartenza dopo il lungo stop dovuto alla pandemia da Covid-19. Nel primo tempo la rete di Contini al 45' corona la lunga fase di resistenza e battaglia difensiva, poi nel cuore della ripresa Delpupo trova la prima rete in rossoblù e raddoppia. Ci pensa super Ciocci, nel giorno del rientro dall'infortunio e del diciannovesimo compleanno, a salvare qualsiasi cosa confezionando una vittoria esaltante e corroborante per il futuro.

LE FORMAZIONI

Atalanta con Cortinovis, mattatore in Supercoppa, che parte dalla panchina (entrerà dopo l'intervallo). Agostini sceglie il 4-2-3-1 con Palomba che parte da terzino destro (poi scambiato con Boccia al centro) e il trio Tramoni-Delpupo-Cavuoti dietro Contini, il duo Conti-Kourfalidis in mezzo al campo.

SUBITO ATALANTA

I nerazzurri, dopo 10' di studio, premono e fanno la partita mentre il Cagliari è attento a non lasciare spazi per poi provare a ripartire. Al 14' prima Ciocci e poi Cusumano sventano su Rosa lanciato dalle retrovie, poco dopo una mischia da corner vede l'estremo difensore rossoblù (oggi diciannovesimo compleanno per lui) sbrogliare contro l'atalantino Panada. Al 19' è Michelotti a chiudere bene in tackle su Rosa, imitato al 28' da Palomba sul lato destro. Al 34' è Ciocci-show: due miracoli in rapida successione, prima su tiro da fuori e poi togliendo dalla linea di porta un facile tap-in.

CAGLIARI AVANTI

Gli ultimi dieci minuti vedono il Cagliari mettere il naso fuori. Ci pensa Michelotti a calciare dal limite dopo iniziativa di Delpupo, ma il mancino è fuori di poco alla sinistra del portiere. I rossoblù prendono coraggio e al 45' trovano il vantaggio: trama sulla trequarti, Tramoni controlla e apre su Contini che da dentro l'area, posizione defilata sulla destra, infila il diagonale forte e preciso sul secondo palo.

RIPRESA SCINTILLANTE

Parte forte l'Atalanta, che spinge con Cortinovis e Ceresoli ma non trova pertugi. Il Cagliari punge in contropiede e prima sfiora il raddoppio con Contini, al 57', quando è bravo a controllare e calciare fuori di un soffio, poi lo trova con Isaias Delpupo. Al 60' la punizione di Conti dal lato corto di destra dell'area di rigore è velenosa, Delpupo irrompe e incorna sotto porta. L'Atalanta però lotta e spinge, al 65' Sidibe in area di rigore fredda Ciocci e accorcia immediatamente. Agostini inserisce Masala per Cavuoti come prima mossa e poi toglie uno stanco e acciaccato (oltre che ammonito) Delpupo per Desogus. Scende la nebbia su Zingonia, gli ultimi 15' sono di lotta e trincea ed è sempre super Ciocci a inchiodare l'ennesimo tiro nerazzurro dal limite dell'area. Ma il miracolo vero, definitivo arriva al 95', quando sull'ultima occasione bergamasca il portiere toglie dalla porta il colpo di testa a botta sicura di Sidibe e Berto sbaglia il tap-in da due passi.

TABELLINO | ATALANTA-CAGLIARI 1-2

Atalanta: Gelmi, Renault (60' Ghislandi), Ceresoli(89'Oliveri), Panada, Berto, Scalvini, Sidibe, Gyabuaa, Rosa (60' Kobacki), Vorlicky, De Nipoti (46' Cortinovis). A disposizione: Dajcar, Grassi, Bonfanti, Cittadini, Scanagatta, Zuccon, Italeng, Repa. Allenatore: Massimo Brambilla.

Cagliari: Ciocci, Palomba, Michelotti, Boccia, Cusumano, Conti, Cavuoti (62' Masala), Kourfalidis, Contini, Delpupo (71' Desogus), L. Tramoni (79' Schirru). A disposizione: Cabras, Iovu, Zallu, Sulis, Piroddi. Allenatore: Alessandro Agostini.

Arbitro: Marco Ricci di Firenze (assistenti Egidio Marchetti di Trento e Maicol Ferrari di Rovereto).

Marcatori: 44' Contini (C), 59' Delpupo (C), 65' Sidibe (A)

Ammoniti: Delpupo (C), Schirru (C - dalla panchina), Palomba (C), Panada (A), Ciocci (C), Michelotti (C)