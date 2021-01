Primavera, i convocati

23 gen 2021

Finalmente si torna in campo. La Primavera rossoblù guidata da Alessandro Agostini fa visita all'Atalanta, campione in carica e fresca di vittoria della Supercoppa Italiana, nella settima giornata di campionato. Il Primavera 1 riparte dunque dopo tre mesi dall'ultimo incontro ufficiale. La gara sarà trasmessa in diretta da Sportitalia, sul canale 60 DTT e sull'app.



Il Cagliari cerca riscatto dopo un inizio complicato, nel quale è arrivato un pareggio (a Bologna) in mezzo a tre sconfitte (in casa contro Milan e Sassuolo e a Firenze prima del blocco del torneo). Gli orobici sono partiti a rilento, conquistando 4 punti nelle 4 gare disputate. Nella scorsa stagione il confronto tra le due formazioni fu l'autentico duello al vertice, con i lombardi vittoriosi in extremis ad Asseminello e la gara di ritorno che non venne giocata a causa della pandemia da Covid-19. Oggi lo scenario è cambiato, nuovi progetti e rose, si è voltata pagina e ci sono altri capitoli da scrivere ex novo.

Lo sa bene Agostini (guarda qui la conferenza stampa), che ha perso Massimiliano Manca per infortunio al ginocchio e Abel Kanyamuna che non fa più parte dell'organico, mentre avrà a disposizione capitan Salvatore Boccia e il portiere Giuseppe Ciocci, di nuovo arruolabile dopo il lungo stop per il guaio alla spalla occorsogli l'estate scorsa.



"Affrontiamo una squadra blasonata - spiega Agostini - forte e corroborata dal trofeo appena vinto. Per noi è una sfida stimolante, non siamo partiti bene a livello di risultati ma anche nelle prime quattro partite ho visto note incoraggianti perché questo gruppo è totalmente nuovo e ha ottime potenzialità, e sopratutto aveva avuto davvero pochissimo tempo per conoscersi e lavorare. Finalmente da qualche settimana possiamo lavorare con costanza e affrontare il nostro percorso di crescita. Ci vogliono tempo e pazienza, ma ciò non toglie che già da domani dobbiamo scendere in campo per consumare ogni energia e conquistare i punti che servono al nostro cammino". 



LA LISTA DEI CONVOCATI:

Portieri: Ciocci, Cabras

Difensori: Boccia, Cusumano, Iovu, Michelotti, Palomba

Centrocampisti: Cavuoti, Conti, Delpupo, Kourfalidis, Schirru, Sulis, Zallu

Attaccanti: Contini, Desogus, Masala, Piroddi, Tramoni