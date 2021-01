Primavera, date e orari

08 gen 2021

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario degli ottavi di finale della TIM Cup 2020-21, che vedranno l'ingresso dei rossoblù nel tabellone della manifestazione. I ragazzi di Agostini affronteranno ad Asseminello il Bologna, mercoledì 3 febbraio alle 14.30. Sfida in gara unica, chi passerà il turno affronterà nei quarti di finale la vincente di Roma-Hellas Verona.

CAMPIONATO, ANTICIPI E POSTICIPI

Definito anche il calendario dalla 7ª all'11ª giornata e dei recuperi del quarto, quinto e sesto turno di campionato. Rossoblù in campo domenica 24 gennaio alle 10.30 in casa dell'Atalanta (7ª giornata), sabato 30 gennaio alle 15 in casa contro l'Ascoli (8ª giornata), sabato 6 febbraio alle 11 in casa contro l'Inter (recupero 5ª giornata), mercoledì 10 febbraio alle 15 in casa del Torino (9ª giornata), sabato 13 febbraio alle 11 in casa contro il Genoa (recupero 6ª giornata), mercoledì 17 febbraio alle 15 in casa contro la Roma (10ª giornata) e lunedì 22 febbraio alle 13 in casa della Spal (11ª giornata).

7ª giornata - Domenica 24 gennaio, ore 10.30

Atalanta-Cagliari

8ª giornata - Sabato 30 gennaio, ore 15

Cagliari-Ascoli

Recupero 5ª giornata - Sabato 6 febbraio, ore 11

Cagliari-Inter

9ª giornata - Mercoledì 10 febbraio, ore 15

Torino-Cagliari

Recupero 6ª giornata - Sabato 13 febbraio, ore 11

Cagliari-Genoa

10ª giornata - Mercoledì 17 febbraio, ore 15

Cagliari-Roma

11ª giornata - Lunedì 22 febbraio, ore 13

Spal-Cagliari