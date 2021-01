La Primavera torna in campo

05 gen 2021

+ -

La Primavera rossoblù riparte. Via al 2021 e ricomincia anche il cammino dei ragazzi di Alessandro Agostini, di nuovo al lavoro ad Asseminello dopo mesi caratterizzati dalle note anomalie causate dalla pandemia da Covid-19. Riorganizzato il calendario stagionale da parte della Lega di A, la testa è al prossimo impegno, quello in casa dell'Atalanta. Di fatto, quello di questi giorni, è il secondo start della stagione più particolare di sempre.

FELICI DI RITROVARCI

"Finalmente si riparte", attacca il mister rossoblù. "La parola finalmente è quella più doverosa, perché dopo tanto tempo si può stare insieme e soffermarsi sul lavoro che non è stato possibile portare avanti nei mesi scorsi. Siamo felici di fare quello che più ci piace e in cui crediamo, lo spirito di gruppo e la voglia di dare il massimo sono per noi condizioni imprescindibili".

PROGRAMMA GRADUALE

"Abbiamo voglia di ripagare le aspettative che giustamente ci sono su di noi. Dal punto di vista pratico bisogna programmare una ripresa graduale a livello di carichi, piano piano da qui alla partita ufficiale inseriremo nuovamente quelli che sono i nostri concetti. Non siamo partiti bene per tanti motivi, per quanto mi riguarda non ammetto alibi ma ribadisco che non tutto quanto fatto sinora è da buttare. Ci sono aspetti positivi che inducono all'ottimismo, starà a noi concretizzarli per ottenere risultati adeguati".