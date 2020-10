Primavera, i convocati

16 ott 2020

Torna in campo la Primavera rossoblù, ospite sabato mattina (ore 10) della Fiorentina. Match di grande interesse tecnico ed agonistico, si affrontano compagini sconfitte in due occasioni nelle prime tre gare stagionali, con i rossoblù che hanno pareggiato a Bologna e i viola vittoriosi ad Ascoli. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva (canale Solo Calcio, tasto rosso della Smart TV) e web (sito e app) da Sportitalia.

Il gruppo di Alessandro Agostini, privo di Michelotti, Palomba e dello squalificato Schirru, ha raggiunto la Toscana già nella mattinata di oggi per svolgere la rifinitura a Coverciano e vivere al meglio l'avvicinamento alla sfida. "La pausa è stata importante per lavorare, la Fiorentina è una squadra che ha gamba e qualità, come in ogni occasione ci sarà da lottare e dovremo essere bravi a imporre il nostro piano partita e le nostre prerogative nel confronto tecnico e fisico", spiega il mister isolano. "In una stagione tanto particolare, dove c'è stato poco tempo per prepararsi, è fondamentale approfittare delle soste per incidere sui vari aspetti. Da parte nostra bisogna focalizzarci su quello che ancora sappiamo fare meno bene e che abbiamo pagato nelle prime giornate".

Un Cagliari mai domo, coriaceo e sempre in partita, sconfitto in casa di misura prima dal Milan e poi, in modo rocambolesco, dal lanciatissimo Sassuolo. "Dobbiamo andare avanti sulla nostra strada, il 3-4 contro i neroverdi è stato un duro colpo a livello psicologico ma io guardo alle tante note liete: sarei stato più preoccupato se avessimo giocato male e preso quattro reti senza colpo ferire. Invece siamo andati avanti nettamente fino all'ultimo quarto di partita, al cospetto di una formazione strutturata, e purtroppo alcune disattenzioni su calcio piazzato ci sono state fatali. Si è visto un Cagliari vivo, che deve crescere parecchio ma anche dotato di contenuti concreti".

LA LISTA DEI CONVOCATI: 

Portieri: Atzeni, Cabras, D'Aniello

Difensori: Boccia, Cusumano, Piga, Spanu

Centrocampisti: Sulis, Conti, Delpupo, Kanyamuna, Kourfalidis, Zallu, Cavuoti

Attaccanti: Contini, Desogus, Manca, Masala, Piroddi, Tramoni