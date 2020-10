Sconfitta per la Primavera

03 ott 2020

Sconfitta casalinga con beffa atroce per la Primavera rossoblù, battuta per 4-3 da un Sassuolo forte, indomito e ancora a punteggio pieno. Gli emiliani rimontano il doppio svantaggio e infliggono ai ragazzi di casa la seconda sconfitta stagionale, al termine di una gara di rara intensità e piena di spunti su ambo i fronti.

LE FORMAZIONI

Agostini sceglie il 4-2-3-1 per iniziare la partita, con la cerniera in mediana formata da Kanyamuna e Conti e il trio Masala-Contini-Desogus dietro Manca. Difesa confermata davanti a Cabras: Piga, Boccia, Cusumano, Michelotti.

SUBITO SPETTACOLO

Come una settimana fa a Bologna, Desogus infiamma subito la gara: stavolta ci mette 4' a trovare il tap-in vincente dopo il palo colpito da Masala col tiro-cross da destra. Il Cagliari fa la partita nel primo quarto d'ora e ci mette grande intensità, ma al 14' Oddei punta Michelotti sulla destra e crossa alla perfezione per Manarelli che timbra l'1-1. Nei dieci minuti successivi i rossoblù accusano il colpo e devono soffrire, con Oddei che spinge e costringe tutti agli straordinari.

FINALE ROSSOBLÙ

Il Cagliari si rimette in ordine e riparte con la spinta, così al 32' Conti recupera palla sul fronte offensivo sinistro, serve Manca e poi Contini rifinisce ancora per Desogus e la sua doppietta che manda i padroni di casa in vantaggio al riposo.

RIPRESA AD ALTA TENSIONE

L'inizio è tutto neroverde, con i sardi che si chiudono e difendono con tutti gli effettivi. Ci vuole il miglior Cabras per salvare al 53' sul tiro a botta sicura da dentro l'area di Artioli. Nel momento migliore degli emiliani, però, Masala si innesca in campo aperto e viene steso in area: rigore che al 57' Contini trasforma con sicurezza.

SASSUOLO MAI DOMO

Al 67' Reda beffa Cabras su cross da corner e riapre la partita, poi mentre la girandola di sostituzioni entra nel vivo al 74' arriva il 3-3 di Marginean che svetta su perfetta punizione di Oddei dalla destra.

CHIUSURA IN TRINCEA

Il Sassuolo preme con fiducia, il Cagliari si difende e all'80' deve salvarsi sulla linea sugli sviluppi di azione d'angolo. Le cose si complicano quando Schirru all'84' interviene sulla trequarti difensiva a gamba altissima sul volto di Saccani, espulsione per il mediano sardo. Agostini si copre con Palomba e infoltisce la retroguardia, ma la beffa arriva al 94', quando Ferrara incorna sul secondo palo l'ennesimo cross di Oddei da destra.



IL TABELLINO

CAGLIARI (4-2-3-1): Cabras; Piga (83' Palomba), Boccia, Cusumano, Michelotti; Conti, Kanyamuna; Contini, Desogus (71' Delpupo), Masala (61' Schirru); Manca (71' Piroddi). Allenatore Agostini. A disposizione: D'Aniello, Fusco, Sulis, Kourfalidis, Spanu,Cavuoti, Zallu, Tramoni.

SASSUOLO (4-3-3): Vitale; Saccani, Bellucci, Marginean, Manarelli; Piccinini (65' Aucelli), Mercati (65' Ferrara), Artioli; Oddei, Mattioli, Reda. Allenatore Bigica. A disposizione: Zacchi, Uni, Cannavaro, Cavallini, Pieragnolo, Abubakar, Simonetta, Mitrov, Barani.

ARBITRO: Zucchetti di Foligno

RETI: 4' e 32' Desogus (C), 14' Manarelli (S), 57' rig. Contini (C), 67' Reda (S), 74' Marginean (S), 93' Ferrara (S)

AMMONITI: Cusumano (C), Piccinini (S), Bellucci (S), Masala (C), Reda (S)

ESPULSO: 81' Schirru (C)