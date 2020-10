Primavera, i convocati

02 ott 2020

Si torna al "Campioni d'Italia 1969-70", la Primavera rossoblù ospita sabato pomeriggio alle ore 14 il lanciatissimo Sassuolo, a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Il match si disputerà a porte chiuse e sarà trasmesso da Sportitalia, in diretta televisiva (canale Si Solo Calcio, tasto rosso della Smart TV) e web (sito e app).

CACCIA AI TRE PUNTI

Sfida probante per i ragazzi di mister Agostini, reduci dall'ottimo pareggio in casa del Bologna, che ha evidenziato la caratura morale e la crescita quotidiana del gruppo. Prima convocazione per l'ultimo arrivato, il classe 2003 còrso Lisandru Tramoni. "Abbiamo visto il grande inizio del Sassuolo, squadra che ha valori tecnici e fisicità. Noi siamo pronti, stiamo lavorando nel modo giusto acquisendo consapevolezza e incidendo su quello che è il nostro credo. Giorno dopo giorno si migliora, in questa stagione particolare si cresce giocando e penso che a Bologna si siano visti ulteriori passi avanti rispetto all'esordio che già ci aveva soddisfatti alla luce dei pochi allenamenti sulle gambe".

VOGLIA DI CONTINUITÀ

"Veniamo da una gara intensa, dove mi aspettavo le difficoltà e sono stato impressionato positiviamente dalla nostra capacità di forzare i ritmi, di crederci sino alla fine, andando anche oltre il normale gap atletico. Siamo rimasti lì con la testa e abbiamo ottenuto un punto utile per la classifica ma soprattutto per il nostro percorso".

CANTIERE APERTO

"Dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, ma la strada è giusta. Bisogna imparare a gestire i momenti della gara, laddove per esempio a Bologna abbiamo subito due reti in pochi minuti, senza sprecare energie fisiche e nervose. Ma tutto fa parte di un bagaglio da costruire. Non dobbiamo mollare, questa squadra da anni è abituata a rimanere sul pezzo, e se non lo fa diventa "normale". Stiamo provando varie soluzioni tattiche, è normale che sia così quando non hai potuto fare il ritiro e una preparazione con amichevoli, per cui occorre mettersi a punto negli impegni ufficiali. I ragazzi mi stanno dando grande disponibilità, anche i più giovani vogliono farsi vedere e sfruttare le opportunità che arriveranno". 

LA LISTA DEI CONVOCATI:

Portieri: Atzeni, Cabras, D'Aniello, Fusco

Difensori: Boccia, Cusumano, Palomba, Michelotti, Piga, Spanu

Centrocampisti: Sulis, Conti, Delpupo, Kanyamuna, Kourfalidis, Schirru, Zallu, Cavuoti

Attaccanti: Contini, Desogus, Manca, Masala, Piroddi, Tramoni