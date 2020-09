Primavera, bel pareggio

26 set 2020

Positivo pareggio per la Primavera rossoblù, che esce indenne dalla difficile trasferta di Bologna impattando sul 2-2. Gara vibrante sin dalle prime battute, con i sardi in vantaggio e subito rimontati, fino ad un epilogo gioioso grazie all'enorme cuore e alla compattezza del gruppo di Alessandro Agostini. Primo punto stagionale dopo l'immeritata sconfitta dell'esordio, e cammino che prosegue con una importante inizione di fiducia.

LE FORMAZIONI

Agostini sceglie Masala dal 1' con Delpupo, Desogus e Contini; in mediana Conti e Kanyamuna a garantire regia e filtro, confermata la difesa davanti a Cabras con Piga, capitan Boccia, Cusumano e Michelotti.

SUBITO SCINTILLE

Dopo i primi minuti di studio, al 12' arriva la fiammata sarda: Desogus è bravissimo ad inserirsi dal settore mancino e col destro infila l'angolo lontano alle spalle di Molla. La gioia dura poco, perché al 20' Ruffo Lucci scambia con Pagliuca (match-winner una settimana fa a Firenze con una doppietta) e batte Cabras. Passano pochi secondi e il Bologna la ribalta: lancio lungo per Pagliuca, assist a centro area per Ruffo Lucci che non perdona. Reazione isolana immediata, ma stavolta Delpupo trova la traversa. Il Cagliari si riversa in avanti, Masala cerca la soluzione personale ed è sempre pericoloso con velocità e qualità, ma i ragazzi ospiti non trovano nel corso del primo tempo lo spunto giusto, se non un tiro alto di poco scagliato dal solito Masala.

RIPRESA IN SALITA E POI GIOIA

Il Bologna fa la partita e controlla il vantaggio, mentre il Cagliari cerca di riorganizzarsi lavorando anche a livello tattico. Si va avanti tra schermaglie a metà campo e tentativi a vuoto da ambo le parti, fino all'ora di gioco, quando Cabras è miracoloso sul colpo di testa a botta sicura di Khailoti. La girandola dei cambi accompagna fino agli ultimi minuti di partita senza sussulti, con ritmi sincopati e scarsi spunti degni di nota. Cagliari a testa bassa all'86', quando Zallu trova Conti, il cui tiro viene murato dalla difesa. Ma la truppa di Agostini non molla, ha un cuore grande così e allora Contini allo scoccare del 90' trova il punto del 2-2: palla che esce al limite dell'area, precisissimo destro rasoterra sul palo lontano e palla nell'angolino. Tutti ad abbracciarsi a bordo campo anche con Daniele Conti, per un pareggio che prezioso e che vale tantissimo nel percorso di crescita di un gruppo appena all'inizio di questa stagione.

IL TABELLINO

RETI: 12' Desogus (C), 20' e 21' Ruffo Lucci (B), 89' Contini (C)

BOLOGNA: Molla, Arnofoli, Montebugnoli (87' Motolese), Milani, Farinelli (78' Grieco), Khailoti, Roma, Ruffo Luci, Pagliuca (87' Sigurpalsson), Di Dio (69' Rabbi), Rocchi. A disposizione: Prisco, Cavina, Acampora, Cossalter, R.Pietrelli, A. Pietrelli, Cudini, Paananen. All. Luciano Zauri.

CAGLIARI: Cabras, Piga, Michelotti, Boccia, Cusumano, Conti, Kanyamuna (74' Zallu), Desogus, Contini, Delpupo (67' Manca), Masala (87' Cavuoti). A disposizione: D'Aniello, Palomba, Iovu, Scirru, Spanu, Kourfalidis. All. Alessandro Agostini

ARBITRO: Fontani di Siena.

AMMONITI: Kanyamuna (C), Piga (C), Conti (C), Manca (C)