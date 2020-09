Primavera, i convocati

25 set 2020

Seconda giornata di campionato per la Primavera rossoblù, che cerca i primi punti del suo cammino andando a fare visita al Bologna, a una settimana dallo sfortunato debutto casalingo contro il Milan. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e web da Sportitalia (canale Si Solo Calcio, app Sportitalia e sito web).

Per il Cagliari si tratta di un altro test importante, visti i pochi allenamenti sulle gambe e un progetto ancora agli albori, ma l'attitudine mostrata in settimana soddisfa mister Alessandro Agostini. "Affrontiamo un avversario di qualità, lo dimostra la vittoria di Firenze all'esordio", commenta il tecnico prima della partenza per la terra felsinea. "Stiamo lavorando bene, è chiaro che ancora ci manca la migliore condizione, stiamo soffermandoci su tutti gli aspetti necessari per crescere e arrivare agli obiettivi che ci siamo posti. Vedo le facce giuste, andiamo come sempre per fare la nostra partita, consci che non sarà semplice ma anche consapevoli delle qualità di questo gruppo".

I CONVOCATI:

Portieri: Cabras, D'Aniello

Difensori: Boccia, Cusumano, Iovu, Palomba, Michelotti, Piga, Spanu

Centrocampisti: Conti, Kanyamuna, Kourfalidis, Schirru, Zallu, Cavuoti

Attaccanti: Contini, Desogus, Manca, Delpupo, Masala