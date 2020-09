Agostini: "Ragazzi encomiabili"

19 set 2020

Alessandro Agostini mastica amaro per la sconfitta di misura contro il Milan, nella prima giornata del campionato Primavera 1, ma la prestazione offerta dai rossoblù soddisfa pienamente il tecnico soprattutto alla luce del fatto che si sia iniziato a lavorare da pochissimi giorni.

IL GIUSTO SPIRITO

"Ai miei ragazzi posso solo fare i complimenti, non esagero nel definirli eroici. Scendere in campo in una partita ufficiale con alle spalle un numero di allenamenti irrisorio è qualcosa di molto complicato. Davanti avevamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni, era normale che ci mettesse in difficoltà ma ce la siamo giocata sino alla fine e penso di poter dire che meritassimo qualcosa in più. Tutti mi hanno emozionato per spirito di sacrificio e mentalità, a loro i complimenti per avere onorato la maglia nel migliore dei modi, è un ottimo punto di partenza".

DEFICIT ATLETICO

"Sarebbe stato sorprendente se non si fosse visto il gap di condizione tra noi e loro. Altrimenti nel calcio non esisterebbero i ritiri, la preparazione, i programmi di lavoro. Nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni per passare in vantaggio, nella ripresa il calo è stato fisiologico ma non ho visto un crollo né siamo spariti dalla scena. Dobbiamo lavorare tanto sotto tutti i punti di vista, se la testa è questa credo che niente sia impossibile".

LA PRIMA DI "AGO"

"Ho vissuto una grande emozione, la mia prima panchina ufficiale in rossoblù è qualcosa di incredibile. Allenare i nostri giovani è una enorme responsabilità oltre che un orgoglio, perché rappresentano il nostro patrimonio. Starà a me lavorare al meglio con tutti loro e il mio staff per vivere momenti ancora più importanti di questo".