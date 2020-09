Primavera battuta all'esordio

19 set 2020

+ -

Debutto sfortunato per una combattiva Primavera rossoblù, che cede in casa al Milan con il punteggio di 1-0 nella prima giornata del campionato Primavera 1. A pochi giorni dall'inizio della preparazione, i ragazzi di Agostini onorano al meglio l'avvio-sprint della stagione e capitolano solo ad inizio ripresa. Tanti i segnali incoraggianti in vista di un futuro tutto da scrivere, al termine di una partita estremamente equilibrata che ha visto soprattutto nel primo tempo diverse opportunità create da Conti e compagni.

LE FORMAZIONI

Per la sua prima panchina ufficiale da allenatore della Primavera, Alessandro Agostini sceglie il 4-3-2-1 con Delpupo e Desogus alle spalle di Contini, capitan Boccia a guidare la difesa dove fa il debutto il terzino destro Piga, mentre in mediana con Conti in regia debutta Schirru.

PRIMO TEMPO VIBRANTE

Parte forte il Milan, che al 7' sfiora il gol con Olzer, il cui tiro a rimorchio da dentro l'area e alto. Un giro di lancette e Stanga incorna sulla traversa bruciando tutti sul primo palo, da corner. Al 9' la risposta rossoblù: splendida trama in verticale con Delpupo che illumina per Contini, il cui diagonale è respinto da Jungdal. I ritmi si abbassano e bisogna aspettare il 22' per vedere Conti cercare il gol "olimpico" che per poco non beffa Jungdal. Al 31' ancora Contini, sempre elettrico, impegna severamente Jungdal in diagonale. La chiusura del primo tempo è tutta del Cagliari, e al 42' Contini viene fermato in angolo sul tiro dalla distanza prodotto dal triangolo con Delpupo e Desogus.

SUBITO MILAN IN GOL

La ripresa inizia senza sostituzioni e con molto equilibrio, ma al 49' Di Gesù vince il duello aereo con Piga e batte Cabras per il vantaggio rossonero. Il Cagliari sceglie subito la doppia mossa offensiva: dentro Masala e Manca per Delpupo e Desogus. C'è spazio anche per la prima in Primavera di Zallu, al posto di Kanyamuna, ma la scossa non arriva, seppur Manca e Contini siano sempre velenosi giocando in verticale e arrivando dalle parti di Jungdal. È anzi il Milan che controlla e crea alcuni presupposti per rendersi pericoloso, pur senza tirare in porta. Ci vuole il miglior Cabras, al 90, per sventare il raddoppio, mentre ai rossoblù manca la forza per portare un vero e proprio assalto.

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-1

CAGLIARI: Cabras, Piga, Boccia, Cusumano (89' Palomba), Michelotti, Conti, Kanyamuna (61' Zallu), Schirru, Desogus (55' Manca), Delpupo (55' Masala), Contini. A disposizione: D'Aniello, Sulis, Spanu, Kourfalidis, Iovu, Cavuoti, Piroddi, Catania. Allenatore: Agostini

MILAN: Jungdal, Bosisio, Oddi, Brambilla, Stanga, Michelis, Frigerio, Tonin, Di Gesù (61' Bright), Tonin (71' Roback), Olzer, Capone. A disposizione: Moleri, Despanches, Tahar, Grassi, Cretti, Obaretin, El Hilali, Signorile. Allenatore: Federico Giunti

ARBITRO: Moriconi di Roma

MARCATORI: 49' Di Gesù (M)

AMMONITI: Kanyamuna (C), Frigerio (M)