Primavera, i convocati

18 set 2020

Riparte il cammino della Primavera rossoblù. A quasi sette mesi dall'ultima partita ufficiale, il gruppo ora guidato da Alessandro Agostini si tuffa nel campionato 2020-21 con il debutto al cospetto del Milan. Squadre in campo al "Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini, fischio d'inizio alle ore 11. Il match sarà disputato a porte chiuse, diretta tv e web su Sportitalia.

Gruppo con diverse conferme che hanno alle spalle le precedenti due splendide stagioni e numerosi nuovi innesti entrati anagraficamente nella nuova categoria. Mister Agostini sta plasmando da pochissimi giorni la sua creatura, insieme al suo staff tecnico profondamente rinnovato. Partenza a razzo per il Cagliari, davanti ad una big come quella rossonera e con solo una manciata di allenamenti sulle gambe.

"Stiamo lavorando da pochissimo tempo", precisa il tecnico. "Per noi sarà il primo test di una stagione che è appena iniziata, di un progetto che sta vedendo l'alba. Ci stiamo amalgamando, siamo convinti di avere tra le mani dei ragazzi con ottime qualità, è chiaro che dovremo diventare squadra attraverso il lavoro e le conoscenze. Detto ciò, scendiamo in campo per una partita ufficiale, contro un avversario importante e lo faremo come sempre con forti motivazioni e voglia di dare il massimo. In questa prima e unica settimana di allenamenti ho visto la mentalità giusta, anche se sono davvero i primi giorni in cui siamo stati insieme, al netto del lavoro svolto dai singoli calciatori in questi mesi".

LA LISTA DEI CONVOCATI:

Portieri: Atzeni, Cabras, D'Aniello, Fusco

Difensori: Boccia, Cusumano, Iovu, Palomba, Michelotti, Piga, Spanu

Centrocampisti: Sulis, Conti, Kanyamuna, Kourfalidis, Schirru, Zallu, Cavuoti

Attaccanti: Contini, Desogus, Manca, Delpupo, Masala, Piroddi, Catania